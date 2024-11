Nelle altre partite della 19^ giornata particolare attenzione alle sfide salvezza Ebolitana- Palmese, Portici-Roccella ed Isola-Ercolanese. La Cittanovese sfida la Gelbison per i playoff

Il Troina non molla ma la rincorsa continua. La Vibonese non può permettersi passi falsi. A maggior ragione adesso. Dopo la vittoria contro la Nocerina e a poche ore dal match contro il fanalino di coda Paceco. Seppur nel calcio non ci sia nulla di scontato è impossibile immaginare particolari difficoltà in terra siciliana.

In coda è bagarre

Un jolly da non fallire per provare ad avvicinare la capolista di scena a Gela. Squadra che vorrà rifarsi dopo il kappaò pesante di Roccella che invece giocherà a Portici. Uno scontro diretto per la salvezza. Al pari di quello che metterà di fronte Ebolitana e Palmese. Una sfida all’ultimo sangue per restare in Serie D. Categoria a cui verosimilmente dovrà dire addio l’Isola Capo Rizzuto qualora dovesse riuscire a spezzare il digiuno in campionato. E la gara contro l’Ercolanese non è proprio la più abbordabile in questo senso. Chiude il programma la sfida playoff Cittanovese-Gelbison.