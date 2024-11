La squadra amaranto in vetta al girone I per quanto riguarda l’utilizzo degli under davanti alla Gioiese. Agli ultimi posti Reggina, Trapani e Siracusa

È un progetto fortemente voluto dalla Lega Nazionale Dilettanti con il quale si intende premiare quelle società in grado di portare avanti una politica di valorizzazione dei giovani, con particolare riferimento a quelli provenienti dal proprio vivaio. Il progetto “Giovani D valore” va avanti anche quest’anno e pure stavolta ci sarà un premio in denaro per le prime tre squadre di ogni girone, nel rispetto di determinati parametri stabiliti dal comunicato ufficiale numero 12 del Dipartimento Interregionale.

Vengono pertanto attribuiti dei punteggi alle squadre e poi stilata una relativa graduatoria. Da parte del Dipartimento Interregionale della Lnd con il comunicato ufficiale numero 73 è stata pubblicata la classifica provvisoria, aggiornata al turno numero 20 di campionato. Per quanto riguarda il girone I, al comando c’è il Locri con 998 punti. Pur essendo alle prese con la bassa classifica e con una salvezza da conquistare, la squadra del presidente Mollica trova una piccola ma significativa soddisfazione in questa particolare graduatoria, ma è essenziale mantenere la categoria per poter ottenere poi il premio in denaro previsto dalla Lnd. A metà torneo, comunque, la squadra allenata da Maurizio Panarello è tuttavia quella in grado di valorizzare maggiormente la linea verde. Al riguardo si segnala il passaggio alle giovanili della Lazio del difensore Di Venosa, classe 2007.

Alle spalle del Locri è salita la Gioiese con 708 punti, ma il dato è ovviamente condizionato dal fatto di aver scelto di schierare, nelle ultime giornate, una formazione composta in larghissima parte da under. A completare il podio c’è l’Igea Virtus con 601 punti. Più staccate le altre calabresi: il Castrovillari è 7° con 471 punti e la Vibonese 9ª con 451 punti. Nelle retrovie le altre big: Reggina 15ª con 330 punti, davanti a Trapani e Siracusa. Nessun punto per il San Luca, che si è ritirato dal campionato Under 19 e quindi non avrà alcun punteggio perché una delle condizioni per far parte della classifica è appunto quella di disputare il torneo giovanile.