Tre reti per tre punti è il bilancio del Trapani dopo i 90’ disputati sul terreno di Locri. Al Macrì l’attacco più prolifico d’Italia segna un momento decisivo per la classifica del girone I, distanziando ulteriormente le perdenti Siracusa e Vibonese. Inoltre il risultato si sblocca dopo appena 5’ di gioco e la gara diventa un crescendo di gestione amaranto, la casacca con cui i siciliani sono scesi in campo. In maglia bianca il Locri, con Leveque a subentrare nella ripresa e Marsico a dimenarsi inutilmente tra gli spazi di una difesa sicula composta e lucida.

Il vantaggio dunque arriva dopo cinque giri di lancetta, quando Cocco svetta in area e non pecca a tu per tu con Colella. Al 18’ il Trapani replica, sempre con Cocco, punta esperta trentasettenne ex Pescara e Frosinone, per dirne alcune. Aggancia la sfera, pervenuta sul secondo palo rispetto alla zona di cross, ma Colella gli chiude lo spazio in tuffo. Marsico lo legge come un segno del destino e nell’altra area si esibisce in mischia, anch’egli in elevazione, ma non trova lo specchio.

È la mezz’ora quando Sartore raddoppia il risultato, concludendo con un tiro deciso quella corsa che lo vede lanciare la sua squadra in contropiede centrale. C’è ancora la risposta del Locri che prova a stare al passo del ritmo della capolista. L’invenzione è un’estemporanea di Costa che raccatta palla sulla corsia di destra e si fa assist man, per il centro dell’area, dove giunge Pappalardo che corregge di tacco. Rimane solo un bel tentativo di giocata e non è isolato, infatti Chiricosta subito dopo prova una parabola dalla distanza cogliendo Ujkaj fuori dai pali.

La ripresa è sempre più Trapani, con Kragl che stimola subito Colella ad uscire dai pali e Cocco che colpisce la traversa al 29’. In mezzo c’è l’ingresso di Leveque e un tocco di energia nella costruzione, sofferta e solitaria, che inizia dalla parte alta della trequarti. Se al 38’ Colella riesce ancora ad avere la meglio sulla punizione trasformata da Convitto, al 42’ però Bolcano lo sdraia con un piatto centrale a concludere un fraseggio partecipato. Lo 0-3 è servito.

Il tabellino

AC LOCRI 1909 – TRAPANI 0-3

LOCRI (4-4-2): Colella 5,5; Lucà 5,5, Pasqualino 5,5 (1’st Cuzzilla), Aquino D. 5,5, Aquino V. 5,5; Pappalardo 6 (14’ st Festa 5,5), Marin 6, Larosa 5,5 (35’ st De Leonardis s.v.), Chiricosta 6; Marsico 5,5, Costa 5,5 (1’ st Leveque 5,5). In panchina: Lanziani, Bruzzese, Coluccio, Pipicella, Comito. Allenatore: Panarello

TRAPANI (4-3-3): Ujkaj 6,5; Pino 7, Bolcano 7,5, Sabatini 7, Guerriero 7; Palermo 7 (43’ st Bova s.v.), Acquadro 7, Crimi 7 (22’ st Sbrissa 6,5); Kragl 7 (10’ st Bollino 6,5), Cocco 7,5 (30’ st Montini 6,4), Sartore 7,5 (17’ st Convitto 6,5). In panchina: Antonini, Cristiani, Morfeo, Pipitone. Allenatore: Torrisi

ARBITRO: Recchia di Brindisi (Gatto di Collegno e Di Bartolomeo di Campobasso)

MARCATORI: 5’ pt Cocco, 28’ pt Sartore, 42’ set Bolcamo.

NOTE: terreno in ottime condizioni, spettatori quattrocento circa. Ammoniti: Pasqualino, Marsico, Crimi, Kragl. Ammonito in panchina mister Panarello. Espulso: Chiricosta (L). Angoli: 1-2. Recupero: 1’- 4’ . LOCRI.