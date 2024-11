Nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, il derby calabrese sorride al Locri che batte a domicilio 0-3 la Gioiese. Un successo che consente agli amaranto di continuare a duellare nella concitata lotta per tirarsi fuori dalla zona playout. Quasi certamente la disputa durerà fino alle ultimissime battute della competizione. La sconfitta di oggi è pesante per i viola relegati all'ultimo posto della graduatoria. Nonostante i diversi nuovi innesti, i quali si sono anche ben espressi nel match odierno, i pianigiani non riescono a conseguire risultati positivi.

Primo tempo

La gara, disputata presso lo stadio “G.Renda” di Lamezia Terme/Sambiase, non offre tante azioni salienti e viene combattuta nella zona mediana del campo. Una delle poche opportunità è capitalizzata dal Locri al 17', quando Marsico viene fermato irregolarmente in area da Montefusco e l'arbitro assegna un calcio di rigore calciato in rete dallo stesso giocatore amaranto. Nella prima frazione prevalgono le fasi difensive mentre gli attacchi risultano spuntati.

Secondo tempo

La ripresa comincia con una ghiotta occasione per la Gioiese: in contropiede la sfera viene messa in mezzo dalla corsia laterale e Sanchez non ci arriva per un soffio. Al minuto 11' st Pappalardo raddoppia per il Locri con un destro preciso che trafigge Lando. La gara prosegue tra batti e ribatti senza altre chance clamorose. Il Locri è cinico e bravo a sfruttare le poche palle gol avute, e sul finire di partita, al 47' st, con un pallonetto di Marsico in contropiede, cala il tris definitivo.

Tutt’altra storia rispetto al match d’andata, in cui la Gioiese si impose con il risultato di 0-1 a Locri. La squadra del cavallo alato, guidata da Panarello, oggi ha concretizzato le chance costruite, conquistando una vittoria provvidenziale. Il Locri continuerà con tenacia a contendersi fino alla fine la permanenza in categoria. Le aquile della Piana, invece, per sperare in un’eventuale risalita, si scontrano contro una classifica che diventa impietosa e le gare a disposizione che si riducono. I nuovi calciatori a disposizione di mister Arcidiaco fanno intravedere buone qualità, ma per trovare il giusto affiatamento occorre del tempo che inizia a scarseggiare.

Il tabellino

Gioiese 0 Locri 3

Gioiese: Lando, Maressa, Gorshidian, Toscano, Montefusco, Messaggi, Armani, Poli, Chedly, Zamani, Miceli. In panchina: Tammaro, De Rosa, Di Pinto, Cissokho, Mandaglio, Latella, Sanchez, Di Maggio. All. Arcidiaco

Locri: Colella, Morrone, Aquino, Pappalardo, Marin, Cuzzilla, Marsico, Pipicella, Lucá, Pasqualino, De Leonardis. In panchina: Lanziani, Aquino, Bruzzese, Coluccio, Rechichi, Larosa, Chiricosta, Misefari, Comito. All. Panarello

Arbitro: Matteo Santinelli sez. di Bergamo, coadiuvato da Luca Marucci sez. di Rossano e Francesco Otranto sez. di Rossano.

Marcatori: 17’ pt 47’ st Marsico, 11’ st Pappalardo