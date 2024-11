La seconda della classe, alla lunga, centra l’obiettivo. Locri in pieDi, potremmo dire e per tanti motivi, primo su tutti gli applausi che hanno accompagnato l’uscita dal campo dei calciatori locali. È poi evidente che si tratti di una nuova fase con le sue scosse di assestamento; inoltre c’è stato quel gioco apprezzato e apprezzabile che non rispecchia il passivo rimediato. Ad ogni modo è finita 1-3 e questo è ciò che conta ai fini della classifica.

Il vantaggio esterno arriva al 20’ su mirabile punizione di Aliperta. Fino a quel momento la gestione della palla e delle poche iniziative a rete garantiva equilibrio e dinamismo tattico. Panarello mette la partita sulla corsa e i suoi non si abbassano, così da concedere poco. Il gol infatti arriva su palla inattiva. I siciliani non dilagano, il Locri c’è e lo dimostra anche in avvio di ripresa ma è soprattutto il finale della prima frazione a garantire un baby assalto tra Cuzzilla, neo immesso, e Chiricosta intento a sfondare il muro di Sush e Sena.

Dopo l’intervallo Alma sale in cattedra con la triangolazione assistita e il suo piatto finale, da non sbagliare. È il secondo passivo ma se il Locri perde di intensità è perché, nel frattempo, è rimasto in dieci per il doppio cartellino giallo che Acquafredda di Molfetta rivolge a Comito. Zampa, risorto nelle iniziative dal lato destro del centrocampo, prima rifila una bordata che sfiora il palo, poi insacca la sfera per lo 0-3. È l’ingresso di Marsico a riaccendere il Locri ed è suo il gol ricercato al 35’. Non è solo l’1-3 ma un momento di vetrina per Larosa e Morrone, pronti a superare la trequarti, prima che il secondo venga espulso per un altro episodio di doppio cartellino giallo.

Il tabellino

AC LOCRI 1909 – SIRACUSA 1-3

AC LOCRI 1909 (4-3-3): Lanziani; Pasqualino, Aquino, Comito, Pipicella (35’ pt Cuzzilla); Morrone, De Leonardis, Larosa; Chiricosta (42’ st Bruzzese), Leveque (16’ st Aquino V.), Costa (11’ st Marsico). In panchina: Colella, Pappalardo, Marin, Pipicella, Lucà. Allenatore: Panarello.

SIRACUSA: (4-3-3): Lamberti; Gozzo, Benassi, Sush, Sena (33’ st Ruffino); Zampa, Aliperta (22’ st Tejio), Vacca; Alma (28’ st Lo Faso), Maggio (16’ st Sarao), Forchignone (46’ st Limonelli). In panchina: Lumia, De Caro, Markic, Kalombolola. Allenatore: Cacciola ARBITRO: Acquafredda di Molfetta (Rizzi di Barletta e Spagnolo di Lecce)

MARCATORI: 20’ pt Aliperta (S), 10’ st Alma (S.), 16’ st Zampas(S), 35’ st Marsico (L).

NOTE: terreno in ottime condizioni, spettatori quattrocento circa.

Espulsi: Comito (L) e Morrone (L) per doppia ammonizione.

Ammoniti: Aquino D. e Serao. Angoli: 4-2. Recupero: 2’- 5’.