La squadra reggina domenica 14 aprile sarà impegnata a Barcellona Pozzo di Gotto in un match con in palio punti vitali per la corsa salvezza. In avanti Panarello può contare su bomber Marsico

Locri, sotto a chi tocca. È vero che una rondine non fa primavera ma almeno una vittoria fa morale. Per affrontare questo finale più che mai in bilico, soggetto ad ogni tipo di pronostico, serviva una rinfrescata di memoria. Il Locri, battendo la Sancataldese, ha ricordato a se stesso di saperci fare con la palla, imprimendo sul tabellone il sigillo di un risultato che vale moltissimo. Lo ha fatto ribaltando il risultato che la squadra sicula, i cui interessi sono altrettanto esigenti, aveva subito portato a proprio vantaggio. Nella penultima delle partite casalinghe gli amaranto hanno fatto breccia nel cuore del pubblico amico.

Ora, prima della Reggina e regina della provincia, i ragazzi di Panarello domenica dovranno affrontare la trasferta di Barcellona Pozzo di Gotto conto la Nuova Igea Virtus. Davanti alla prospettiva del traguardo salvezza si profila un altro avversario siculo, deciso e a tratti intraprendente, che dalla sua parte possiede la tranquillità di un bottino pari a quarantuno punti. Di certo i messinesi, guardando la classifica, non avrebbero piacere che l’Akragas li superasse. I corregionali sono a due passi, vale a dire l’Akragas più giù e il Canicattì a quota quarantadue. Tra le mura altrui non sarà facile fare la partita ma il Locri non dimentica di aver saputo rompere il ghiaccio proprio in terra di Trinacria, in casa Akragas, anche se poi è stato difficile mantenere il dominio lungo i 90’.

Anche questa volta, davanti alle disavventure tattiche, Panarello ha recuperato il cuore e la mente dei suoi, con bomber Marsico tornato a colpire per la dodicesima volta. Se anche questo digiuno fosse finito, allora vedremmo un match competitivo dare forma all’essenza dell’agonismo tattico di una bella fetta del pianeta di serie D.

A Barcellona dirigerà l’incontro il sig. Garofalo della sezione di Torre del Greco, coadiuvato da Masciello di Ravenna e Infante di Battipaglia. Fischio d'inizio in programma domenica 14 aprile alle ore 15