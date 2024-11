Non si perdono d'animo gli amaranto dopo la doppietta di Cicirello per i siciliani nella prima frazione di gioco. La ripresa disegna un pareggio insperato per i padroni di casa grazie ai gol di Costa e Leveque

Non sono certamente mancate le emozioni oggi pomeriggio al "Macri", con i padroni di casa del Locri che, in rimonta, hanno imposto il 2-2 all'Acireale. Un punto prezioso, che consente ai reggini di mantenere le distanze dalla concorrenza inseguitrice.

La partita è stata caratterizzata da emozionanti colpi di scena. Già al terzo minuto di gioco la rete ospite: Cicirello ha messo a segno un gol di testa su sviluppo di corner, portando l'Acireale in vantaggio per 1-0. Tuttavia, il Locri ha risposto con determinazione, cercando di rimettersi subito in gioco. Al 16', Marsico ha tentato la prima vera azione, ma è stato fermato da una parata decisiva di Galletta.

Nella ripresa, Cicirello ha firmato un'autentica azione individuale con un dai-vai che lo ha portato al raddoppio al 17'. Nonostante il Locri si trovasse in svantaggio per 2-0, la squadra non si è persa d'animo. Al 27', Leveque ha disegnato un magnifico assist per Costa, bravo a finalizzare in gol. Successivamente, c'è spazio anche per un gol annullato a Marsico per un fallo di mano, e un miracoloso intervento di Zizzania ancora su Marsico, e infine, il momento clou dell'incontro.

A pochi istanti dal fischio finale, Leveque ha regalato ai tifosi del Locri un gol spettacolare con un tiro angolatissimo, fissando il punteggio sul 2-2. Un pareggio insperato, ma sicuramente meritato, che sottolinea la tenacia e la volontà della squadra del cavallo alato di lottare fino all'ultimo minuto.

Il tabellino

Locri-Acireale 2-2

Locri: Lanziani, Morrone, Aquino D., Pappalardo, Diakhate (42' pt Leveque), Marin, Cuzzilla (16' st Costa), Di Venosa, Marsico, Lucà, Greco (42' pt Pasqualino). A disp: Galea, Aquino V., Coluccio, Pipicella, De Leonardis, Misefari. All. Iervasi.

Acireale: Zizzania, Galletta, Lucchese (11' st D'Alessandris), De Mutiis (33' st Maltese), Germinio, Cicirello (42' st Corigliano), Milo (48' st Sticenko), Lo Coco, Mirabelli, Palma, Cusumano. A disp: Bollati, Sirimarco, Tufano, Russotto, Spinelli. All. Marra.

Marcatori: 4' pt Cicirello (A), 17' st Cicirello (A), 27' st Costa (L), 44' st Leveque (L).

Arbitro: Giudice di Frosinone. (Assistenti: Di Curzio di Civitavecchia - Gneo di Latina).

Note: Ammoniti: Greco (L), Cicirello (A), Zizzania (A), Lanziani (L). Angoli 5-3. Rec: 2'pt; 4'st.