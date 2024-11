Gli amaranto saranno impegnati nel derby contro il San Luca al "Macri" di Locri. Impegno in trasferta per la capolista Vibonese e per il Locri, mentre giocheranno in casa Lamezia Terme e Gioiese. Riposa il Castrovillari

Il girone I del campionato di Serie D è pronto a scendere in campo per la quarta giornata. Per la Calabria il turno di domani, domenica 24 settembre, regalerà anche il debutto della LFA Reggio Calabria. La formazione amaranto sarà impegnata nella prima uscita in assoluto al "Macri" di Locri contro il San Luca. Un derby calabrese, e tutto reggino, che servirà anche per conoscere la squadra - costruita last minute - di mister Trocini. In totale saranno sei su sette le formazioni calabresi a scendere in campo in questa quarta giornata, fermo per il turno di riposo il Castrovillari di mister Colle.

Il fischio d'inizio dei match è in programma per le ore 15, tranne che in due occasioni. Inizieranno infatti alle 16 Licata-Locri e Siracusa-Nuova Igea Virtus. Tra le variazioni di campo, oltre alla sfida San Luca-Reggio Calabria, che si giocherà a Locri, anche la Gioiese sarà costretta a trovare ospitalità. I siciliani del Canicattì saranno infatti ricevuti dalla formazione viola al "Renda" di Lamezia Terme.

Il programma e gli arbitri del quarto turno

S.Agata-Afragolese (Scarpati di Formia),

FC Lamezia Terme-Acireale (Selva di Alghero),

Gioiese-Canicatti (Meta di Vicenza),

Licata-Locri (Branzoni di Mestre),

Portici-Sancataldese (Graziano di Rossano),

Ragusa-Akragas (Costa di Busto Arsizio),

San Luca-LFA Reggio Calabria (Aldi di Lanciano),

Siracusa-Nuova Igea Virtus (Gervasi di Cosenza),

Trapani-Vibonese (Verrocchi di Sulmona)

riposa: Castrovillari

La classifica

Vibonese 9

Siracusa 7

Licata 7

Trapani* 6

Real Casalnuovo 6

Akragas 6

Canicattì 5

Nuova Igea Virtus 4

San Luca 4

Acireale** 3

Lamezia Terme* 3

Ragusa 3

Portici 3

Locri 3

Sant'Agata 3

Gioiese 0

Sancataldese 0

Castrovillari 0

LFA Reggio Calabria 0 ***

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno