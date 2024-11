Vibonese, Nocerina e Troina insieme in vetta alla classifica. E a Vibo i tifosi non condividono le scelte di mister Orlandi

E’ inutile, forse, girarci intorno. La Vibonese ha sprecato una chance clamorosa per spaccare il campionato ed allungare sulle dirette concorrenti alla promozione. Ed il day after è, probabilmente, più amaro del momento stesso in cui l’arbitro ha chiuso il match contro il Palazzolo. Un triplice fischio che ha regalato ai siciliani un punto pesantissimo ed una delusione formato gigante ai tifosi rossoblu.

Turnover della discordia

A Vibo continuano a far discutere le scelte di mister Orlandi, privatosi in una volta sola di Allegretti, Bubas e Vacca. Non tre qualsiasi. Ma tre uomini da 29 gol insieme bloccati in panchina.

Una poltrona per tre

Orlandi avrà avuto anche i sui buoni motivi, intanto, però, adesso in vetta alla classifica ci è tornato anche il Troina che con il successo sulla Palmese si è portata a 61 punti in graduatoria. Gli stessi dei rossoblu e della Nocerina fermata dal Portici. L’unica bella notizia arrivata dagli altri campi per i tifosi della Vibonese strozzati nell’entusiasmo sul più bello per un turnover che forse, poteva essere risparmiato. Ma nel calcio decide l’allenatore. E dopo Pasqua si ripartirà da un primato diviso in tre.