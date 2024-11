I silani grazie al solito Actis Goretta mettono un’altra casella per i play off, la Palmese cade contro la squadra di Ciccio Cozza. In bassa classifica, sorride solo il Castrovillari (In basso, risultati e classifica)

Un risultato discutibile ma il Rende porta a casa tre punti fondamentali soprattutto in chiave play off. A decidere un rigore trasformato dal solito Actis Goretta, ancora una volta protagonista assoluto dei silani.

Finisce 1-0 contro la Turris che molto ha da recriminare su un match combattuto ad armi pari dalle due compagini e chiuso fortuitamente dai silani guidati da mister Trocini. Dunque il Rende rimane ancora in corsa, si complica invece il cammino dei corallini.

Cade la Palmese. Si arresta sul muro della capolista Sicula Leonzio invece la corsa della Palmese tornata sconfitta dalla trasferta siciliana per 2-1. Tre punti persi che però non compromettono la situazione dei neroverdi ancora quinti. Una partita completamente dominata dai padroni di casa che mettono al sicuro il risultato già nella prima frazione di gioco. A 10’ dal termine Ortolini accorcia le distanze ma la corazzata di Cozza pare ormai inarrestabile.

Zona play out. In bassa classifica si salva solo il Castrovillari che non fallisce lo scontro diretto contro la Sarnese battuta di misura per 2-0. Successo che vale anche il sorpasso in classifica. La salvezza diretta ora è più vicina.

Non ce la fa invece il Roccella tornato sconfitto dalla trasferta di Gela. Il Sersale lotta ma si arrende al Gragnano. La serie D è ormai un ricordo.

Risultati



Castrovillari - Sarnese 2-0

Due Torri - Gladiator 0-3

Frattese - Cavese 1-0

Gela - Roccella 2-1

Gragnano - Sersale 3-2

Pomigliano - Igea Virtus 2-2

Sancataldese - Aversa Normanna 0-0

Sicula Leonzio - Palmese 2-1

Turris - Rende 0-1

Classifica



Sicula Leonzio 61; Igea Virtus 55; Cavese 54; Rende 53; Palmese 49; Gela 47; Frattese, Turris 46; Gladiator 42; Gragnano 39; Pomigliano 37; Sancataldese 36; Aversa Normanna 29; Castrovillari, Roccella 24; Sarnese 23; Sersale 9; Due Torri (squadra ritirata)

Maria Chiara Sigillò