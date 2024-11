Ancora un successo per la squadra di Tommaso Napoli. I reggini restano in zona play-off. Castrovillari, Cittanova e Roccella ferme causa Covid

La quattordicesima giornata del campionato di Serie D conferma al comando della classifica l'Acr Messina. I giallorossi esagerano contro il Troina, battendo 6-0 la squadra di Mascara. Tra le calabresi, stop a causa del Covid per Castrovillari, Cittanova e Roccella.

Super Rende

Ancora una vittoria per il Rende che in casa del Licata ottiene il terzo successo consecutivo in campionato. Dopo il primo tempo chiuso sullo 0-0 i biancorossi passano in vantaggio al 60’ con Gozzerini. Il raddoppio al 65’ con Palermo, mentre la rete dei siciliani arriva in pieno recupero con Maltese. Il Rende si porta a quota 11 punti in classifica, scavalcando il Roccella.

Cade il San Luca

La squadra di Cozza illude e passa in vantaggio al 22’ con Marchionna. Il pareggio del Marina di Ragusa porta la firma di Manfrè nel finale del primo tempo. Il definitivo gol del 2-1 arriva al 6’ del secondo tempo con Agudiek. Il San Luca resta inchiodato a 21 punti ma in piena zona play off.

La Classifica

Acr Messina 28

Acireale 23**

San Luca 21*

FC Messina 21***

Gelbison 21*

Licata 18*

Pol Santa Maria 18*

Paternò 18*

Cittanova 16***

Dattilo 16***

Biancavilla 15***

Rotonda 15***

Castrovillari 15***

Troina 13*

Città di Sant'Agata 13

Rende 11

Roccella 10***

Marina di Ragusa 10***

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno

**** quattro gare in meno