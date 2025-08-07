Il Sambiase già da qualche giorno è al lavoro per la preparazione estiva che sta svolgendo alla Giurranda (Platania) in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie D (girone I). Il gruppo giallorosso è dunque agli ordini del nuovo tecnico mister Tony Lio che ha praticamente quasi tutto l'organico 2025/26 al completo, grazie al competente lavoro della dirigenza in questo mercato estivo.

Francisco, dal giallorosso al giallorosso

A tal proposito, la campagna di rafforzamento regala ancora qualcosina al club sambiasino dal momento che nella giornata odierna ha annunciato l'ingaggio di Claudio Francisco. Si tratta di un esterno d’attacco mancino di nazionalità angolana. Francisco si è messo in grande evidenza nella scorsa stagione con la maglia del Sersale (campionato di Promozione A) distinguendosi come uno dei migliori del campionato. Dotato di velocità supersonica e imprevedibilità palla al piede, il classe 2003, aggregato al gruppo dal primo giorno, ha impressionato tutti tanto da convincere il direttore sportivo Samele a puntare su di lui. Il ventiduenne, come detto, si è aggregato al gruppo sin dal primo giorno di preparazione e ha subito impressionato per la sua velocità fulminea e l’imprevedibilità palla al piede. Insomma, il periodi di prova è terminato e adesso il giocatore passa dal giallorosso del Sersale a quello del Sambiase. A tutti gli effetti.