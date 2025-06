Dopo gli annunci del nuovo tecnico Tony Lio e del nuovo direttore sportivo Nicola Samele, il Sambiase ha potuto avviare il proprio mercato estivo in vista del prossimo campionato di Serie D, dove nella passata stagione è stata la sorpresa assoluta peraltro con l'etichetta di neopromossa. Adesso il club giallorosso sta cercando di costruire l'organico che affronterà la prossima stagione e c'è già il primo colpo.

Chi è Pantano

Parte ufficialmente il calciomercato estivo del Sambiase, con il ds Samele che mette a segno il suo primo colpo: si tratta di Giordano Pantano che difenderà i colori giallorossi per la stagione 2025/26. Esperto classe 1992, può garantire grande duttilità tattica dal momento che nasce come difensore centrale ma all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Nella stagione appena conclusa ha messo a referto 27 presenze e una rete con il Locri.

Un curriculum importante per il nuovo acquisto giallorosso che, partito dalla primavera della Lazio, vanta 100 presenze in Lega Pro con Pro Patria (con cui vince il campionato nella stagione 2012/13), Sorrento, Lucchese e Lumezzane. Nel 2015 prova l’avventura all’estero, nella Serie B islandese con la maglia del Selfoss, per poi tornare in Italia, in Serie D, vestendo la maglia dell’Acireale nella stagione 2017/18.

Sempre nel massimo campionato dilettantistico veste poi le maglie di Budoni, Nardò, Team Altamura, Vado, Sanremese, Aglianese, Akragas, Gravina e, appunto, Locri per un totale di 177 presenze. Un rinforzo di spessore per il reparto difensivo giallorosso, che si aggiunge alle riconferme di Colombatti, Strumbo e Giuliani alzando così il muro giallorosso, già difficilmente perforabile.