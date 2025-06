Il club giallorosso cambierà diversi interpreti soprattutto dal centrocampo in su. Si tratta con la Sancataldese per Kouame e Haberkon ma non solo

Lavora su più fronti il Sambiase in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I). Il club giallorosso, dopo la splendida annata passata e conclusa al quarto posto (con annesso play off) con l'etichetta di neopromossa, adesso si sta riorganizzando per cercare di essere competitiva anche per la stagione prossima. nelle ultime ore sono arrivati primi rinnovi e anche il primo acquisto, ma lontano dai riflettori diverse sono le trattative da parte della società.

Tre obiettivi

Innanzitutto l'ossatura e i volti in campo sono destinati a cambiare, soprattutto dal centrocampo in su ed è proprio in questi reparti che potrebbero arrivare massicce novità. A centrocampo, innanzitutto, due sono i nomi caldi delle ultime settimane: Palermo e Kouame. Il primo è un mediano classe 1998 che nella passata stagione ha indossato la maglia del Castrum Favara senza dimenticare le esperienze con Acireale, Rotonda, Casale e Rende; il secondo, invece, nell'ultimo anno ha vestito la divisa della Sancataldese e si presenta come un centrocampista di sostanza e tanta fisicità che potrebbe fare al caso di Tony Lio nel suo 4-3-3.



Destinato a cambiare radicalmente anche l'attacco, soprattutto dopo le partenze di Ferraro e Umbaca che sono due profili di grande rilievo. In questo caso tra i possibili nomi in orbita giallorossa spunta quello di Valentin Haberkon, peraltro una vecchia conoscenza nel territorio lametino dal momento che ha indossato la maglia dell'FC Lamezia Terme, sempre in Serie D, nel 2021. Il trentenne argentino nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Sancataldese e l'ipotesi di un ritorno a Lamezia, sponda Sambiase, non è da escludere.