Assedio giallorosso e Furiato scatenato: la prima frazione al "D'Ippolito"

Il pubblico del "D'Ippolito" assiste a una giornata che entra di diritto nella storia del club. Al termine del settimo turno del girone I di Serie D, il Sambiase festeggia il primato in classifica grazie a un successo di misura e di grande spessore contro un blasonato Trapani.

La partita

L'avvio di gara vede una sola squadra in campo. I padroni di casa approcciano il match con intraprendenza e grande intensità, guidati da un Furiato in giornata di grazia. Già al 18' il giovane attaccante mette i brividi alla retroguardia ospite testando i riflessi di Simoni. Pochi minuti più tardi è ancora Furiato a inventare per Brandalisse, che da posizione defilata impegna severamente l'estremo difensore siciliano. Il monopolio delle occasioni prosegue con un'altra perla di Furiato che, coordinandosi al volo su pennellata di Waller, sfiora il palo. Si va al riposo sullo 0-0, ma con la sensazione di un Sambiase padrone del campo.

La spinta dei ragazzi di mister Lio trova il meritato premio all'8' del secondo tempo. L'azione è da manuale: Brandalisse lavora un pallone sulla corsia e scodella un traversone perfetto sul secondo palo, dove Furiato prende il tempo a tutti e di testa trafigge Simoni per l'1-0 che fa esplodere l'impianto lametino.

Subito il colpo, il Trapani prova a scuotersi. I siciliani alzano il baricentro cercando la reazione con le iniziative di Sasanelli e Napolitano, ma la difesa di casa erge un muro insuperabile davanti a Giuliani. L'unico vero spavento per il Sambiase arriva nei minuti finali, quando Teijo scaglia un potente bolide dalla trequarti costringendo Giuliani a una provvidenziale respinta di pugni.

Al triplice fischio esplode la festa giallorossa: il Sambiase supera il Trapani per 1-0 e aggancia la Reggina in vetta alla graduatoria.

Il tabellino

SAMBIASE: Giuliani, Bruno, Colombatti, Frasson, Cosmano, Waller, Zenuni (16’ st Grisley), Gualtieri (31’ st Sueva), Furiato (38’ st Foniciello), Haberkon (31’ st Della Salandra), Brandalisse. A disp.: Pallone, Brejnak, De Luca, Perri, Simigliani. All.: Lio

TRAPANI: Simoni, Demoleon, Corallini (1’ st Ciurleo), Teijo, Velasquez, Gorzelewski (34’ st Nardella), Randazzo (1’ st Buonaccorsi), Dampha (13’ st Scorza), Jallow, Napolitano, Sasanelli. A disp.: Rizzuto, Valenti, Ferlicca, Aronica, Leveque. All.: Misiti

ARBITRO: Rashed di Imola (Assistenti: Freda di Avellino e Valtiero di Agropoli)

MARCATORI: 8' st Furiato (S)

NOTE: Angoli: 1-1. Ammoniti: Corallini (T), Napolitano (T), Scorza (T), Gualtieri (S), Jallow (T). Recupero: 2’ pt - 5’ st.