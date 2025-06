Continua a mettere ordine nel proprio organigramma societario il Sambiase in vista del prossimo campionato di Serie D. Il club giallorosso, infatti, oltre a sondare vari profili per costruire l'organico 2025/26, sta lavorando anche ai tasselli dirigenziali, scegliendo in un certo senso la via della continuità.

Calidonna ancora in giallorosso

Competenza, professionalità e un'elevata conoscenza non solo di giocatori ma dell'intero movimento calcistico dilettantistico e semi-dilettantistico: Salvatore Calidonna è certamente tra i profili più preparati nel panorama regionale anche perché il suo curriculum parla da solo. Per il secondo anno consecutivo, dunque, sarà collaboratore tecnico all'interno del Sambiase ed è proprio il club giallorosso, con un suo comunicato social, ad annunciarlo: «L’Asd Sambiase 2023 comunica la riconferma di Salvatore Calidonna come collaboratore tecnico della prima squadra anche per la stagione 2025/26. Figura professionale di grande affidabilità e competenza, Salvatore continuerà a mettere a disposizione del gruppo tutta la sua esperienza. La società è orgogliosa di proseguire questo percorso insieme, nella convinzione che la continuità e il lavoro condiviso siano elementi fondamentali per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati».