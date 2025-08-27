Si tratta di un terzino sinistro giovane e promettente, classe 2006, che lo scorso anno ha indossato la maglia del Cspr, in Seconda Categoria. Con il suo arrivo l’organico dovrebbe essere al completo

Per il Sambiase si avvicina finalmente l'esordio stagionale, e sarà in grande stile dal momento che domenica è in programma il turno di Coppa Italia (riservata alla Serie D) contro un avversario che non tramonta mai: il derby contro la Vigor Lamezia. In casa sambiasina c'è enorme entusiasmo, come dimostra la grande affluenza di pubblico e tifosi accorsi alla presentazione della squadra.

Sambiase, innesto Under

Il club giallorosso, però, ha ancora voglia di stupire sul mercato, prima di farlo poi in campo, e nelle ultime ore ha annunciato un altro colpo interessante: ufficiale l'ingaggio di Issah Leumegni. Si tratta di un difensore alquanto promettente e che va a rafforzare il pacchetto Under della formazione di mister Tony Lio. Classe 2006, il diciannovenne è un terzino sinistro adattabile anche al centro della difesa. Proveniente dalla Cspr, ha fatto parte del gruppo sin dal primo giorno di allenamenti, impressionando tutti per fisicità e padronanza del ruolo. Adesso la nuova sfida in Serrie D (girone I) con la maglia sambiasina per cercare di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nello scacchiere iniziale del nuovo tecnico. A meno di altre sorprese dal mercato, l'organico 2025/26 dovrebbe essere completo.