Per il Sambiase si avvicina finalmente l'esordio stagionale, e sarà in grande stile dal momento che domenica è in programma il turno di Coppa Italia (riservata alla Serie D) contro un avversario che non tramonta mai: il derby contro la Vigor Lamezia. In casa sambiasina c'è enorme entusiasmo, come dimostra la grande affluenza di pubblico e tifosi accorsi alla presentazione della squadra.

Sambiase, innesto Under

Il club giallorosso, però, ha ancora voglia di stupire sul mercato, prima di farlo poi in campo, e nelle ultime ore ha annunciato un altro colpo interessante: ufficiale l'ingaggio di Issah Leumegni. Si tratta di un difensore alquanto promettente e che va a rafforzare il pacchetto Under della formazione di mister Tony Lio. Classe 2006, il diciannovenne è un terzino sinistro adattabile anche al centro della difesa. Proveniente dalla Cspr, ha fatto parte del gruppo sin dal primo giorno di allenamenti, impressionando tutti per fisicità e padronanza del ruolo. Adesso la nuova sfida in Serrie D (girone I) con la maglia sambiasina per cercare di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nello scacchiere iniziale del nuovo tecnico. A meno di altre sorprese dal mercato, l'organico 2025/26 dovrebbe essere completo.