Nulla di nuovo e altra indiscrezione messa a segno dalla redazione sportiva di LaC News24: Wilfried Dibi Kouame è un nuovo giocatore del Sambiase. Continua a muoversi dunque il club giallorosso in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) dopo la bella annata passata e conclusa con i play off. Nella stagione 2025/26, però, l'organico cambierà molto soprattutto dal centrocampo in su. Ed è proprio a centrocampo l'ultimo colpo in ordine di tempo.

Colpo Kouame

Quantità e qualità per il centrocampo sambiasino con l'innesto di Kouame. Si tratta di un centrocampista ivoriano, classe 1998, che nell’ultima stagione ha militato nel Città di Sant’Agata prima e nella Sancataldese poi, mettendo a referto 2 goal e 6 assist. Partito dal Legnago Salus, il neo-acquisto giallorosso in carriera ha vestito anche le maglie di Ragusa, Licata, Giarre, Misilmeri, Manduria e Bisceglie per un totale di oltre 150 presenze in Serie D. Fisicità e qualità al servizio di mister Tony Lio che era proprio il profilo che cercava. Continuano, parallelamente, altre trattative per infoltire la rosa e, come detto qualche giorno fa, per l'attacco si sta pensando a Haberkon, ex giocatore dell'FC Lamezia Terme. Sta prendendo forma il nuovo Sambiase, con la voglia ancora di stupire e riconfermarsi ai vertici del calcio interregionale.