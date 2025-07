Stupire ancora e provare a confermarsi nel calcio interregionale: è questo l'obiettivo del Sambiase che, dopo il raggiungimento dei play off nella scorsa stagione di Serie D (peraltro da neopromossa) continua nel suo percorso di crescita e potenziamento. A tal proposito il club giallorosso continua a tenere le antenne dritte sul mercato e regala a mister Tony Lio altre due pedine sicuramente interessanti.

Sambiase, doppio colpo

Il colpo nel reparto offensivo giallorosso porta il nome di Matteo Perri che rinvigorirà l'attacco a disposizione di Lio. Il centravanti classe 1997 è inoltre una vecchia conoscenza per il Sambiase, avendo vestito la maglia giallorossa dal 2017 al 2020. Proprio nel 2017, Perri segnò nella sfida play off che valse la promozione in Eccellenza. Per lui poi esperienze tra Eccellenza e Serie D con le maglie di Fabriano, Porto S’Elpidio, Jesina, Senigallia, Maceratese e K-Sport Montecchio.