La programmazione del Sambiase è partita qualche settimana fa, con l'annuncio di Tony Lio in panchina. Il club giallorosso, dopo l'exploit nell'ultimo campionato di Serie D (girone I) e con un posto play off conquistato da neopromossa, adesso deve guardare avanti e alimentare un progetto finora promettente. Continua dunque la campagna estiva tra rinnovi e nuovi arrivi.

Nuovo tassello a centrocampo

Se il reparto arretrato, a parte qualche rinforzo, rimarrà prevalentemente lo stesso, le novità più rilevanti arriveranno dal centrocampo in su dal momento cambieranno gli interpreti. Nelle ultime ore, dunque chiuso un altro colpo di mercato: come anticipato dalla redazione sportiva di LaC News24 nei giorni scorsi, Francesco Palermo è un nuovo giocatore giallorosso. Si tratta di un centrocampista classe 1998, per l'esattezza mediano. il neo acquisto giallorosso muove i primi passi della sua carriera nel settore giovanile dell’Olimpia Salemi (squadra del sua città), per poi trasferirsi nella primavera B del Trapani. Poi tanta Serie D con le maglie di Troina, Dattilo, Rende, Casale, Acireale e Rotonda ed Eccellenza siciliana con la maglia del Siracusa, con cui ha ottenuto la promozione nel massimo campionato dilettantistico, e con quella del Modica. Nella scorsa stagione, in forza al Castrum Favara, Palermo ha totalizzato 29 presenze e una rete, nella sfida casalinga contro la Vibonese. L'ossatura giallorossa sta prendendo forma.