Tripletta d'autore per il giovane attaccante e sigillo finale di Simigliani. Gli uomini di Lio volano al secondo posto solitario, per la squadra di Vargas è crisi profonda

Il derby lametino della quinta giornata del girone I di Serie D parla nettamente giallorosso. Sul prato dello stadio "D'Ippolito", il Sambiase travolge la Vigor Lamezia con un perentorio 4-1, confermando gli opposti stati di forma delle due compagini alla vigilia. Un successo netto che proietta la squadra di mister Lio al secondo posto in solitaria, a soli due punti dalla capolista Reggina, e fa sprofondare i biancoverdi nei bassifondi della classifica, ancora a secco di vittorie e fermi a quota due punti.

La sblocca subito Brandalisse, poi il raddoppio

Il match si stappa dopo appena sessanta secondi di gioco: grave disattenzione in disimpegno di D'Oppido, ne approfitta l'attento Brandalisse che soffia la sfera e trafigge Sabella per l'immediato 1-0. La Vigor Lamezia prova a reagire affidandosi alle giocate di Cantoro, ma Giuliani si supera su un paio di conclusioni dell'attaccante evitando il pareggio.

Nel momento di massimo sforzo ospite, il Sambiase colpisce di rimessa: al 32' Brandalisse duetta magnificamente con Waller, supera Sabella con un tocco morbido e deposita in rete il pallone del 2-0 con cui le squadre vanno all'intervallo.

Borriello illude la Vigor, poi il tris e il poker

In avvio di ripresa mister Vargas prova a scuotere i suoi stravolgendo la formazione con quattro cambi contestuali. La mossa sembra dare i suoi frutti al 9' st, quando il neo entrato Borriello trova la stoccata vincente che riapre l'incontro. L'illusione della Vigor Lamezia dura però appena un quarto d'ora.

Al 25' st sale infatti nuovamente in cattedra un irrefrenabile Brandalisse: il giovane attaccante salta Sabella in velocità e firma la sua personale tripletta, chiudendo di fatto i conti. Sotto di due reti e visibilmente demoralizzata, la Vigor resta anche in dieci uomini al 32' st per l'espulsione dello stesso Borriello (doppia ammonizione). In pieno recupero, al 49' st, c'è gloria anche per il subentrato Simigliani che cala il definitivo poker per il Sambiase, facendo scattare la festa giallorossa.

In foto Brandalisse, fonte Asd Sambiase

Il tabellino

MARCATORI: 1’ pt Brandalisse (S), 32’ pt Brandalisse (S), 9' st Borriello (V), 25’ st Brandalisse (S), 49’ st Simigliani (S).

SAMBIASE: Giuliani, Bruno (39’ st Cosmano), Colombatti, Frasson, Garcia Magnelli, Waller, Diogo (23’ st Gualtieri), Grisley, Furiato (12’ st Sueva), Della Salandra, Brandalisse (31’ st Perri). A disp.: Pallone, Brejnak, Foniciello, Zenuni, Simigliani. All.: Lio.

VIGOR LAMEZIA: Sabella, Casalongue, Simonetta P. (1’ st Borriello), Provazza (1’ st Diop), Maimone (1’ st Federico), Cantoro, Ciriello (6’ st Errico), Sanzone, D’Oppido (1’ st Gomez), Ranieri, Stoyanov. A disp.: Marano, Ordonez, Mazza, Andreassi. All.: Vargas.

ARBITRO: Nencioli di Prato (Assistenti: Di Minico di Ariano Irpino e Adinolfi di Salerno).

NOTE: Espulso Borriello (V) al 32’ st per somma di ammonizioni. Ammoniti: Grisley (S), Simigliani (S). Calci d'angolo: 5-1. Recupero: 3’ pt, 4’ st.