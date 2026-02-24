Un mese sfortunato più che negativo per il Sambiase che, prima della gara di domenica scorsa, veniva da un'astinenza di cinque giornate senza vittoria. Proprio in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Serie D (girone I) i giallorossi hanno ritrovato la vittoria, per giunta su un campo difficilissimo come quello del Messina. Tre punti che danno slancio alla compagina sambiasina.

Parla Giuliani

Del recente periodo giallorosso ne ha parlato il portiere Alessio Giuliani, ai microfoni di LaC News24: «Vittoria fondamentale per morale e classifica, anche perché avevamo già sfoggiato delle buone prestazioni come nelle gare contro Savoia o Igea Virtus e senza raccogliere quanto prodotto sul campo. Contro il Savoia abbiamo perso nel finale mentre, contro l'Igea Virtus, il pari ci stava stretto per quanto creato. Senza dimenticare che erano le due capoliste fino a qualche settimana fa. In ogni casso abbiamo superato il periodo complicato, anche perché abbiamo una società grossa alle spalle. Abbiamo avuto una leggera flessione nei risultati che, nell'arco della stagione, succede a tutte le squadre».

Solidità difensiva

Insomma, fasi stagionali comuni nel calcio. Ciò infatti non toglie i numeri della compagine giallorossa riconducibili soprattutto alla solidità difensiva e dai dieci clean sheets stagionali su venticinque partite disputate finora: «Sicuramente fa piacere, perché è un lavoro svolto fin da inizio stagione e il merito non è solo dei difensori ma anche degli attaccanti che fanno un grande lavoro in fase di non possesso. Inoltre il mister e il suo staff lavorano tanto proprio su questo aspetto, perché ci riconosciamo in questo marchio di fabbrica».

Un tipo di gioco che sta sicuramente ripagando, ma con l'altra faccia della medaglia che vede un attacco che potrebbe essere più prolifico: «Come detto - continua il numero 1 giallorosso - gli attaccanti stanno facendo un grande lavoro. In ogni caso arriviamo in porta, non facciamo solo un'interpretazione difensiva, basti pensare che contro l'Igea Virtus siamo arrivati cinque o sei volte nella loro area. Forse non riusciamo a concretizzare in rete, ma proponiamo comunque il nostro gioco. Potevamo avere qualche punto in più in classifica, non siamo stati abbastanza granitici per portare gli episodi dalla nostra parte».