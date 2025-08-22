Naccarato (classe 2006) è un terzino sinistro cresciuto nelle giovanili del Cosenza. Per Marrello si tratta di un ritorno
Negli ultimi anni il Sambiase ha dimostrato di avere massima organizzazione e cura nei dettagli, non solo dal punto di vista dirigenziale ma soprattutto per quel che concerne il mercato. La compagine giallorossa si sta preparando all'ormai imminente campionato di Serie D (girone I) e, allo stesso tempo, sta consolidando i nuovi dettami tattici insieme alla preparazione fisica, come dimostra il test amichevole di ieri contro il Praiatortora.
Sambiase, tris sul mercato
Nonostante una prepearazione inoltrata e un campionato sempre più vicino, non si ferma il mercato sambiasino, con il club che annuncia un tris di arrivi: Francesco Sena, Mario Naccarato e Samuele Marrello.
Per quel che riguarda Sena, si tratta di un rinnovo: il classe 2007, nella scorsa stagione, è stato uno dei punti fissi della Juniores Nazionale allenata da mister Cuda. Centrocampista di ruolo, Sena è un prodotto del settore giovanile del Cosenza, con cui è arrivato fino all’Under 17. Aggregato dal primo giorno di ritiro, Biagio ha convinto tutti, tanto da guadagnarsi il salto in primo squadra.
Mario Naccarato è un classe 2006 capace di ricoprire più ruoli nel reparto difensivo: terzino sinistro, ma anche centrale sia in una difesa a tre che a quattro. Cresciuto nel settore giovanile del Cosenza, dove ha militato fino all’Under 17, nella stagione 2023/24 si trasferisce alla Pro Vercelli con cui vince il campionato Primavera 3. Lo scorso anno, sempre con la formazione piemontese, ha giocato stabilmente con la Primavera e collezionato diverse convocazioni in prima squadra in Serie C.
Infine per Samuele Marrello si tratta di un ritorno in giallorosso: ha infatti militato tra le fila del Sambiase dal 2017 al 2019 (in Promozione ed Eccellenza) e nel 2022. Nelle ultime due stagioni, il centrocampista classe 2000, è stato uno degli insostituibili della Promosport.