Turno infrasettimanale positivo per il San Luca che, nel match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie D, batte 2-0 i siciliani del Canicattì. Per la squadra allenata da Renato Mancini è il terzo risultato utile consecutivo, dopo i pareggi contro Akragas e Real Casalnuovo.

Poche emozioni durante il primo tempo della partita che si è giocata al Ninetto Muscolo di Roccella Ionica. Fino all'intervallo prevale il nervosismo, con tanti falli e due cartellini gialli. Il risultato, però, non si sblocca e resta inchiodato sullo 0-0. Il match si accende nella seconda frazione di gioco. Al 10' della ripresa il San Luca si porta in vantaggio: dalla destra cross basso di Axel Romero, su cui arriva in area Marco Pezzati che al volo spedisce il pallone in rete alle spalle di Testagrossa.

Sulle ali dell'entusiasmo i giallorossi cercano il secondo gol e al 20esimo ci vanno vicini: su angolo battuto da Ficara, Diarra appostato sul primo palo manda fuori di poco con un destro al volo. Brividi per il Canicattì. Il San Luca, però, vuole il 2-0 a tutti i costi e alla mezzora Antonio Pelle, da poco entrato, scarica un sinistro di precisione da fuori area che si stampa sul palo. La palla dopo aver colpito il palo arriva sui piedi di Diarra che la spedisce in rete. La squadra di Mancini trova dunque il più che meritato raddoppio. I siciliani vogliono almeno la rete della bandiera e a 5 minuti dalla fine ci provano con Iezzi che da pochi metri tenta di impensierire l’estremo difensore del San Luca: Mittica para con i piedi. È questa l'ultima occasione degna di nota.

Il tabellino

SAN LUCA : Mittica, Calderone (34'st Pino), Diarra, Schembari (17' st Caligiuri) , Raso (50'st Murdaca), Fiumara, Pezzati, Mazzone, Ficara (47'st Giampaolo), Krusnauskas (14'st Pelle), Romero. In panchina: Iannì, Gatto, Cataldo, Marte. Allenatore: Renato Mancini.

CANICATTì: Testagrossa, Amenta (17'st Iezzi), Tedesco, Diaz, Petrucci, Frangiamone, Salvia, Sidibe, Bonilla, Viglianisi, Catania. In panchina: Cabriglia, Camara, Terrana, Tavella, Corbo, Urso, Mandarino. Allenatore: Orazio Pidatella

ARBITRO: Scuderi di Verona (Assistenti: Callovi di San Donà di Piave e Fortugno di Mestre)

MARCATORI: 10'st Pezzati, 30'st Diarra.

NOTE: Gara giocata al Ninetto Muscolo di Roccella. Ammoniti: Diarra e Romero (SL), Salvia (C). Angoli 4-1. Recupero: 1’pt; 5’st