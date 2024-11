Il Sersale ed il tecnico Renato Mancini si separano. Tra il tecnico e la società si è giunti ad una rescissione consensuale come comunicato dal club calabrese. La squadra sarà provvisoriamente affidata all'allenatore in seconda Pietro Zangari

Il Sersale ed il tecnico Renato Mancini si separano. Ecco il comunicato ufficiale della società:

L'Asd Sersale calcio 1975 ed il tecnico Renato Mancini si separano . Tra il tecnico e la società si è giunti ad una rescissione consensuale. La squadra sarà provvisoriamente affidata all'allenatore in seconda Pietro Zangari. A mister Mancini vanno i ringraziamenti da parte di tutta l'Asd SERSALE per la grande professionalità e la serietà dimostrata, nonché per essere stato l'artefice della storica promozione in serie D. Auguriamo al mister le migliori fortune.