Ingaggiato il centravanti classe 2001, che vanta 20 presenze in Serie B con la maglia del Cosenza e una serie di esperienze formative in Lega Pro. Nell'ultima stagione è stato protagonista con la maglia dell’Acireale: con i granata otto reti utili per la salvezza

Non si ferma il mercato del Sambiase che continua a rinforzare la propria rosa in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I). Di certo l'organico, rispetto allo scorso anno, è cambiato molto ma ciò non vuol dire che sia diminuita la competitività o la qualità del collettivo, anche perché la dirigenza giallorossa si è mossa in maniera meticolosa e attenta su ogni singola nuova pedina da consegnare in mano a mister Tony Lio.

Sambiase, ecco Sueva

Non solo Valentin Haberkon, dunque, poiché il Sambiase rinvigorisce ancora di più il proprio attacco con l'annuncio di Gianluigi Sueva. Sarà lui, infatti, l'altro volto a guidare il reparto offensivo sambiasino. Si tratta di un attaccante duttile, classe 2001, in grado di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo. Il ventiquattrenne cresce nel settore giovanile del Cosenza, con cui fa il suo esordio in Serie B nella stagione nel 2020 (20 presenze e un assist con i lupi nel campionato cadetto). Nel corso della sua carriera ha poi vestito le maglie di Potenza, Olbia e Lucchese (in Serie C), Chieti e Acireale (in Serie D).

Nell’ultimo campionato di Serie D, appunto in forza all’Acireale, Sueva ha messo a segno 8 reti. Insomma, non l'ultimo arrivato e con un curriculum di tutto rispetto, proprio a confermare come le ambizioni sambiasine non siano affatto cambiate. a breve anche il raduno per la preparazione estiva che darà l'opportunità a Tony Lio di trovare le prime intese e le prime sinergie, in modo da lavorare poi alla quadratura del cerchio, sia tattica che tecnica.