Le tre calabresi vogliono chiudere il 2024 nel miglior modo possibile e tenere aperto il campionato in vista del rientro a gennaio. Il programma del Girone I

Dopo aver battuto la Vibonese e aver conquistato il titolo di campione d’inverno, il Siracusa vuole fare bottino pieno anche contro l’Igea Virtus e tenere le contendenti ad almeno quattro punti di distanza.

Sperano in un esito diverso Sambiase, Reggina e Vibonese, che inseguono con stati d’animo diversi. I lametini sono reduci da cinque vittorie consecutive e sono attualmente secondi in classifica, a pari merito con la Scafatese. Un risultato straordinario che gli uomini di Morelli vogliono coltivare: il match contro l’Akragas ultimo in classifica è un’occasione ma va approcciato con attenzione.

Più complicata la situazione di Reggina e Vibonese. Il rinvio del match contro il Castrum Favara ha penalizzato, in fin dei conti, gli amaranto – che ora sono lontani dalla vetta sette punti e contro la Sancataldese hanno l’obbligo dei tre punti. Stesso distacco per la truppa di Facciolo che non ha, però, partite da recuperare: dopo due mesi e mezzo di campionato quasi perfetti, i rossoblù si sono un po’ sciolti e stanno pagando il calo fisico. La trasferta di Paternò è da prendere con le pinze.

Trasferta siciliana, invece, per il Locri: amaranto attesi alla sfida dell’Aci e Galatea contro l’Acireale. L’esordio di Domenico Zito sulla panchina del Cavallo alato è stato positivo: tre punti immediati in casa contro l’Enna.

Il programma del 17esimo turno

Akragas-Sambiase

Acireale-Locri

Città di S-Agata-Castrumfavara

Enna-Pompei

Licata-Nissa

Paternò-Vibonese

Ragusa-Scafatese

Reggina-Sancataldese

Siracusa-Nuova Igea Virtus

La classifica

Siracusa 36

Scafatese 32

Sambiase 32

Reggina 29*

Vibonese 29

Paternò 23

Nissa 21

Igea Virtus 20

Locri 20

Sancataldese 20

Enna 20

Castrum Favara 19*

Ragusa 18

Pompei 17

Sant’Agata 14

Acireale 14

Licata 13

Akragas 10