È un weekend che può cambiare gli equilibri del campionato quello che attende la Reggina di Alfio Torrisi. Dopo l’esordio vincente sulla panchina amaranto contro la Sancataldese, Barillà e compagni cercano conferme nel match più complicato possibile: al “Granillo” arriva infatti la capolista Igea Virtus, reduce dal colpo nello scontro diretto contro la Nissa e trascinata dalle reti del capocannoniere Samake. Sette punti dividono al momento le due squadre, ma un successo degli amaranto riaprirebbe prepotentemente la corsa al vertice, restituendo entusiasmo a un ambiente che sogna la rimonta.

A caccia di risposte importanti anche Vibonese e Sambiase, entrambe reduci da un turno amaro. I rossoblù, sconfitti dal Savoia, ospitano un Ragusa in difficoltà e penultimo in classifica: una vittoria permetterebbe ai vibonesi di rimanere pienamente agganciati al trenino di testa. Situazione simile per i ragazzi di Tony Lio, che al “D’Ippolito” attende la Sancataldese dopo il ko con l’Athletic Club Palermo.

Più attardata la Vigor Lamezia, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Gelbison. Per i biancoverdi, impegnati a Favara, l’obiettivo è chiaro: conquistare punti pesanti in chiave salvezza e invertire una rotta che nelle ultime settimane si è fatta preoccupante. Una vittoria, oltre a muovere la classifica, restituirebbe fiducia a un gruppo alla ricerca di continuità.

Serie D in campo per la decima giornata. Nel girone I Reggina a caccia di conferme contro la capolista Igea Virtus, voglia di riscatto - invece - per Vibonese, Sambiase e Vigor Lamezia.

Il programma della decima giornata

Enna-Acireale

Castrum Favara-Vigor Lamezia

Gelbison-Savoia

Paternò-Athletic Club Palermo

Sambiase-Sancataldese

Vibonese-Ragusa

Milazzo-Gela

Nissa-Messina

Reggina-Igea Virtus

La classifica

Igea Virtus 18

Savoia 16

Athletic Club Palermo 16

Vibonese 15

Nissa 15

Gela 13

Sambiase 13

Gelbison 13

Milazzo 12

Castrum Favara 11

Reggina 11

Vigor Lamezia 10

Sancataldese 8

Acireale 8

Enna 8

Paternò 6

Ragusa 4

Messina (-14) 2