È un weekend che può cambiare gli equilibri del campionato quello che attende la Reggina di Alfio Torrisi. Dopo l’esordio vincente sulla panchina amaranto contro la Sancataldese, Barillà e compagni cercano conferme nel match più complicato possibile: al “Granillo” arriva infatti la capolista Igea Virtus, reduce dal colpo nello scontro diretto contro la Nissa e trascinata dalle reti del capocannoniere Samake. Sette punti dividono al momento le due squadre, ma un successo degli amaranto riaprirebbe prepotentemente la corsa al vertice, restituendo entusiasmo a un ambiente che sogna la rimonta.
A caccia di risposte importanti anche Vibonese e Sambiase, entrambe reduci da un turno amaro. I rossoblù, sconfitti dal Savoia, ospitano un Ragusa in difficoltà e penultimo in classifica: una vittoria permetterebbe ai vibonesi di rimanere pienamente agganciati al trenino di testa. Situazione simile per i ragazzi di Tony Lio, che al “D’Ippolito” attende la Sancataldese dopo il ko con l’Athletic Club Palermo.
Più attardata la Vigor Lamezia, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Gelbison. Per i biancoverdi, impegnati a Favara, l’obiettivo è chiaro: conquistare punti pesanti in chiave salvezza e invertire una rotta che nelle ultime settimane si è fatta preoccupante. Una vittoria, oltre a muovere la classifica, restituirebbe fiducia a un gruppo alla ricerca di continuità.
Il programma della decima giornata
Enna-Acireale
Castrum Favara-Vigor Lamezia
Gelbison-Savoia
Paternò-Athletic Club Palermo
Sambiase-Sancataldese
Vibonese-Ragusa
Milazzo-Gela
Nissa-Messina
Reggina-Igea Virtus
La classifica
Igea Virtus 18
Savoia 16
Athletic Club Palermo 16
Vibonese 15
Nissa 15
Gela 13
Sambiase 13
Gelbison 13
Milazzo 12
Castrum Favara 11
Reggina 11
Vigor Lamezia 10
Sancataldese 8
Acireale 8
Enna 8
Paternò 6
Ragusa 4
Messina (-14) 2