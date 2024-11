È in programma questo pomeriggio (ore 15) la sesta giornata nel campionato di Serie D. Il turno infrasettimanale prevede lo scontro tutto calabrese fra il San Luca e il Lamezia Fc sul campo di Locri. La Reggina sarà impegnata in casa del Portici (che ha appena cambiato allenatore), il Locri a Sant’Agata di Militello, mentre il Castrovillari e la Gioiese andranno alla ricerca della prima vittoria interna rispettivamente contro Akragas e Sancataldese. Per la formazione reggina, ancora senza campo, la gara si giocherà al Lopresti di Palmi. Turno di riposo per la Vibonese

Il programma delle gare odierne



Castrovillari-Akragas

Città di S.Agata-Locri

Trapani-Real Casalnuovo

Gioiese-Sancataldese

Licata-Nuova Igea Virtus

Portici-Reggina

Ragusa-Canicattì

San Luca-Fc Lamezia Terme

Siracusa-Acireale

riposa: Vibonese