Con il tramonto anche del 30 giugno, termina ufficialmente a stagione sportiva 2024/25 per tutti i campionati calcistici. Si volta pagina dunque e si guarda al futuro, ovvero al prossimo campionato per cercare di ripartire o di continuare quanto di buono fatto in quello precedente. Così come le altre società, anche la Vibonese è chiamata alla programmazione in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I) dopo il quinto posto nella stagione scorsa. Come più volte detto, si muove lontano dai riflettori il club rossoblù e proprio per questo le voci si rincorrono giorno dopo giorno.

Situazione in stand by

La cosa certa è che la squadra del patron Pippo Caffo cambierà profondamente pelle soprattutto in relazione all'organico, con la rosa che subirà diverse modifiche. A partire dall'1 luglio, dunque, tutto è da scrivere e con la Vibonese che sta aspettando per poter ripartire. I passi lenti del club rossoblù, in altre parole, sono dovuti al fatto di alcune presunte trattative per portare all'interno della società nuovi soci in grado di consolidare e rimpinguare il progetto. Prima di ciò, infatti, non si possono trarre conclusioni o azzardare ipotesi anche in relazione a giocatori, allenatore o direttore sportivo.

Sulla carta sia mister Facciolo che il ds Meli dovrebbero essere confermati anche per la prossima stagione ma, come detto, un'importante fetta di decisione spetterà a chi entrerà in società a fianco del già menzionato presidente Caffo. Situazione in stand by, anche perché dalle eventuali entrate societarie (o meno) maturerà il nuovo budget da proiettare nel mercato estivo e, appunto, nel futuro staff tecnico. All'ombra dello stadio Luigi Razza si attende dunque, con la stagione 2024/25 ormai ufficialmente chiusa a chiave.