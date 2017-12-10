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Di seguito tutti i risultati della sedicesima giornata SERIE D GIORNE I 16^ GIORNATA
CITTANOVESE-ACIREALE 5-0
GELA-GELBISON 1-1
EBOLITANA-IGEA VIRTUS 0-0
ISOLA CAPO RIZZUTO-VIBONESE 1-1
NOCERINA-ROCCELLA 1-0
PACECO-MESSINA 1-2
PALMESE-PALAZZOLO 2-1
PORTICI-TROINA 0-1
SANCATALDESE-ERCOLANESE 2-0
CLASSIFICA
TROINA 41
NOCERINA 31
ACIREALE 29
VIBONESE 28
IGEA VIRTUS 28
SANCATALDESE 26
ERCOLANESE 26
CITTANOVESE 25
GELA 24
GELBISON 22
PALAZZOLO 19
PORTICI 18
MESSINA 17
EBOLITANA 14
ROCCELLA 13
PALMESE 12
ISOLA CAPO RIZZUTO 7
PACECO 7