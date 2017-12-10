Di seguito tutti i risultati della sedicesima giornata SERIE D GIORNE I 16^ GIORNATA

CITTANOVESE-ACIREALE 5-0

GELA-GELBISON 1-1

EBOLITANA-IGEA VIRTUS 0-0

ISOLA CAPO RIZZUTO-VIBONESE 1-1

NOCERINA-ROCCELLA 1-0

PACECO-MESSINA 1-2

PALMESE-PALAZZOLO 2-1

PORTICI-TROINA 0-1

SANCATALDESE-ERCOLANESE 2-0

 

CLASSIFICA

TROINA 41

NOCERINA 31

ACIREALE 29

VIBONESE 28

IGEA VIRTUS 28

SANCATALDESE 26

ERCOLANESE 26

CITTANOVESE 25

GELA 24

GELBISON 22

PALAZZOLO 19

PORTICI 18

MESSINA 17

EBOLITANA 14

ROCCELLA 13

PALMESE 12

ISOLA CAPO RIZZUTO 7

PACECO 7