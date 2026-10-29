Una dolce culla che fa gongolare il Sambiase e i suoi tifosi. Divenuto col tempo un modello da seguire, soprattutto a livello dilettantistico e semi-dilettantistico regionale, ben presto la compagine del presidente Folino è diventata una realtà florida e che funziona sotto tutti i punti di vista, e i risultati in campo lo dimostrano. Dopo nove giornate del campionato di Serie D (girone I), la formazione giallorossa è prima in classifica, a quota 20 punti, in coabitazione con la Reggina.

Un andamento che non può passare in secondo piano, considerando che i ragazzi di mister Tony Lio avevano toccato già per due volte la vetta, insidiando dunque la corazzata amaranto, vera candidata per la vittoria finale. Ed è proprio qui che il cammino sambiasino diventa ancora più rilevante: da quelle parti mai si è pronunciata — e mai si pronuncia — la parola vetta, preferendo lasciar parlare i fatti.

I numeri del primato: fortino casalingo e difesa blindata

Il primato condiviso è figlio di numeri statistici di assoluto rilievo: miglior avvio degli ultimi tre anni: Con 20 punti in 9 gare, questo è il miglior start per il Sambiase nella quarta serie (ben 7 punti in più rispetto ai 13 raccolti nelle prime 9 giornate dei due campionati precedenti).

Fortino casalingo: 5 vittorie su 5 partite disputate tra le mura amiche, per un bottino pieno di 15 punti su 20 conquistati davanti ai propri tifosi.

Muro difensivo: seconda miglior difesa del girone con soli 6 gol subiti.

Stagione Punti dopo 9 giornate

Stagione 2024/25: 13 punti, 4° posto (54 pt) – Playoff contro la Scafatese

Stagione 2025/26: 13 punti, 6° posto (53 pt)

Stagione 2026/27: 20 punti, in corso e primo posto attuale

Un progetto in costante crescita

Standard sempre alti e rinnovati di anno in anno, per un progetto che fa della programmazione la sua arma principale. Dal ritorno in Serie D nella stagione 2024/25, chiuso con un clamoroso e inaspettato quarto posto a quota 54 punti (con tanto di playoff disputati contro la Scafatese), fino alla scorsa annata chiusa a ridosso delle prime posizioni con 53 punti, la traiettoria societaria è sempre stata in costante salita. Ora l'attenzione si sposta sul campo: domenica è in programma l'insidiosa trasferta contro l'Igea Virtus. Un test probante per un Sambiase che non vuole porsi limiti e non intende smettere di sognare.