Nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie D, la Gioiese acciuffa nel finale un pareggio più che meritato e serve la vendetta sportiva al Città di Sant’Agata, che adesso vede seriamente compromessa la corsa ai playoff. I viola furono sconfitti pesantemente a dicembre nel girone d’andata con il risultato di 6-0, quando, in difficoltà economiche, in trasferta in Sicilia schierarono la formazione Juniores. A distanza di mesi, oggi gli uomini di Cozza, nel proprio stadio si prendono una rivalsa che, forse servirà poco ai fini della classifica, ma che di sicuro fa molto felice i tifosi. I biancazzurri, invece, recriminano per quel che poteva essere e non è stato.

Primo tempo

La Gioiese parte bene, e al 3' Sanchez di testa impensierisce Iovino che smanaccia in angolo. Sugli sviluppi del corner Montefusco spedisce a lato. Al 19', alla prima vera occasione, su un cross teso dalla sinistra, Alagna, lasciato libero di colpire di testa in area, anticipa il portiere di casa, siglando l'uno a zero ospite. La gara si sviluppa sostanzialmente in equilibrio. I biancoazzurri di mister Facciolo hanno un'altra chance del raddoppio al 29' con Capogna, che servito in area da zona defilata svirgola alto. Dopo un minuto, Vasil per i viola, lanciato in profondità da Diogo Oliveira, si libera di un avversario e in corsa calcia di sinistro in diagonale, trovando la respinta di Iovino. Al 33' si materializza il pareggio dei pianigiani. Su un bel calcio d'angolo battuto forte e teso da Titizian, Teliz ribadisce in rete da due passi. Al 38' Alagna, imbeccato al limite dell'area piccola in posizione laterale, con un tiro rasoterra colpisce la base del palo.

Secondo tempo

Pronti via e Titizian raccoglie una palla vagante fuori area e calcia di potenza alto sulla traversa. La Gioiese cresce d’intensità nella prima parte della ripresa. Non si avvertono le ambizioni diverse delle due squadre e la distanza in classifica. Mincica al 21’ punisce severamente le velleità dei padroni di casa. Il 10 biancoazzurro servito centralmente al limite dell’area, ha il tempo di mirare e piazzare la sfera all’angolino basso in modo chirurgico. A seguire, Aquino, subentrato per i siciliani, avrà altre due nitide occasioni per fare il tris, ma non le concretizzerà. E nel calcio si sa, la mancanza di cinismo spesso si paga a caro prezzo.

Quando tutto sembrava deciso, al 4’ minuto di recupero Aloisio calcia al volo dal limite su una spizzata corta della difesa ospite, e la sfera, indirizzata nello specchio di porta, viene deviata in angolo. Per i viola è l’ultima chance. Si riversano in massa in area. Si incarica di battere il corner Teliz: mette in mezzo una palla insidiosa, subentra sul secondo palo Chazarreta che insacca prepotentemente di testa. Ed è pareggio in pratica sul gong conclusivo. Mentre tutti i calciatori viola si abbracciano festanti osannati dal pubblico di casa, il direttore di gara fischia la fine dell’incontro, che lascia l’amaro in bocca ai biancoazzurri, che ormai credevano di avercela fatta.

Dichiarazioni post partita «Sono contentissimo, ci poteva stare anche la vittoria – ha dichiarato il presidente della Gioiese Filippo Martino -. Abbiamo provato parecchi giovani, che hanno fatto molto bene. Siamo già lavoro per l’anno prossimo». «La squadra c’è, possiamo costruire il futuro – afferma mister Ciccio Cozza -L’importante ora è dare continuità al risultato già dalla prossima gara con il Ragusa». «C’è tanta amarezza, il gol del pareggio è scaturito a seguito di un fallo di mano di un calciatore della Gioiese non sanzionato dal direttore di gara – lamenta Facciolo tecnico del Città di Sant’Agata -. Non siamo stati cinici per portarci sul 3-1. Questo è il calcio. Bisogna accettarlo».

Il tabellino

Gioiese-Città di Sant'Agata 2-2

Gioiese 1918: Lando, Gorshidian, Montefusco, Mandaglio, Oliveira, Chazarreta, Vasil, Teliz, Carasco, Sanchez, Titizian, Zamani. In panchina: Tammaro, Maressa, Aloisio, Elia, Foti, Attici, Faye, Toscano, Piromalli. All. Cozza

Città di Sant' Agata: Iovino, D' Amore, Squillace, Esposito, Falla, Nagy, Capogna, Marcellino, Alagna, Nunzi, Mincica. In panchina: Bottino, Pruiti, Maresca, Sparacio, Lo Grande, Carrozzo, Aquino, D' Avanzo, Saverino. All. Facciolo

Arbitro: Laganaro Matteo sez.di Genova. 1° assistente Cattaneo Lorenzo sez. di Bergamo, 2° assistente Pallone Vincenzo sez.di Vicenza

Marcatori: 19’ pt Alagna (CdS), 33’pt Teliz (G), 21’ st Mincica (CdS) 49’ st(Chazarreta)