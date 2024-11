La situazione era complicata anche nel 2014, quando subentrò a campionato in corso alla guida dell’allora Nuova Gioiese. Era sempre il campionato di Serie D e la compagine della Piana, sconfitta in casa dal Rende, si trovava penultima con 8 punti dopo 11 giornate. Da qui la decisione della società di affidarsi a Franco Viola il quale la domenica seguente dalla tribuna vide la squadra pareggiare in casa dell’Hinterreggio e poi si sedette in panchina nel turno successivo, contro il Noto. Al momento del suo arrivo, la salvezza diretta era distante cinque punti. Adesso sono sei i punti che separano la formazione viola dalla permanenza in categoria. Nulla è compromesso, insomma, anche se la situazione è particolare per via delle carenze in attacco e dello stato di forma precario di alcuni calciatori, arrivati in corso d’opera. Bisognerà tenere botta fino a dicembre e poi intervenire sul mercato con interventi mirati, ma stavolta bisognerebbe farlo con un certo criterio, seguendo le indicazioni del tecnico.

Nuovo allenatore, comunque, per la Gioiese, e nuovo staff: assieme a Franco Viola ci saranno Salvatore Gangemi, preparatore atletico, anche lui a Gioia Tauro nove anni addietro con Viola; Fabio Furfaro, preparatore dei portieri, volto noto del calcio calabrese, con tante esperienze da calciatore fra i Dilettanti e pure per lui ci sono trascorsi in maglia viola. A completare lo staff ecco il match analyst Samuele Rizzo.

Nella stagione 2014/15 Franco Viola, per la cronaca, riuscì poi nell’impresa di salvare la Gioiese: obiettivo centrato all’ultima giornata. Un precedente beneaugurante per la formazione reggina ed anche per uno dei tecnici più esperti in circolazione, con 612 panchine in carriera.

Questa sera, dopo l’allenamento, verso le 17,45, ci sarà la presentazione ufficiale di Viola e del suo staff. I quattro nuovi componenti della Gioiese verranno presentati alla stampa nei locali del ristorante pizzeria Real, sul lungomare gioiese. Sarà interessante sapere se la società reggina intenderà affidarsi ad un direttore sportivo, il quale assieme al tecnico sappia individuare le pedine giuste da inserire nel mercato di dicembre.