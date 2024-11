La Gioiese non riesce a sbloccarsi e perde l'ennesima partita di misura. Una stagione che prosegue male nonostante i grandi investimenti del gruppo Martino. La formazione di Gioia Tauro da inizio stagione sta pagando amaramente la scarsa prolificità offensiva. E anche subendo pochi gol non riesce a produrre risultati positivi. L' Acireale con una rete nei primissimi minuti porta a casa i tre punti da questa trasferta sotto il diluvio del "Gianni Renda" di Sambiase.

Primo tempo

Dopo soli 5 minuti la Gioiese viene colpita a freddo e paga la disattenzione che gli costerà la partita. Su un cross dalla sinistra di Lo Coco, la difesa si fa cogliere impreparata, e Cicirello sul secondo palo la butta dentro di testa. Nel primo parziale si annoverano poche occasioni, nonostante i viola tentino di impostare il gioco non si rendono particolarmente pericolosi. Solo al 36' Vasil, accentrandosi, impensierisce il portiere ospite con un tiro dal limite dell'area finito fuori di poco. Senza altre grandi emozioni si va negli spogliatoi.

Secondo tempo

Nella ripresa i pianigiani si espongono per trovare il gol del pareggio e concedono il fianco al contropiede acese. Al 19' Zuppel impegna Lando che disinnesca un tiro ben indirizzato. Dopodiché Lo Coco ha una ghiotta chance presentandosi tutto solo davanti al portiere viola, ma calcia a lato. La Gioiese al 27' ha un'ottima occasione con Sanchez che ciabatta fuori. Qualche minuto dopo è sempre lui che, saltato un uomo, da dentro l'area in posizione defilata calcia forte non centrando di molto la porta. Nei minuti finali, Zamani, nuovo entrato per la Gioiese, mette un bel pallone in mezzo, in mischia la sfera viene deviata e mentre sta per finire in rete viene intercettata da Vaccaro, che libera l'area e regala la gioia della vittoria ai suoi. L’Acireale dedicherà il successo a un proprio tifoso deceduto nella giornata di ieri.

Il tabellino

Gioiese: Lando , Chazarreta , Montefusco, Poli (9' st Zamani ), Oliveira , Messaggi , Elia (15' st Benkhalqui ), Titizian , Sanchez , Teliz , Vasil . In panchina: Rugolo, Gorshidian, Armani, Latella, Maressa, Attici, Gay Andrada. All.: Cozza

Acireale: Zizzania , Tufano , Maltese , Germinio , Vaccaro , Palma , Lucchese (39' st Mirabelli sv) , Cicirello , Milo (49' st Sticenko sv), Lo Coco (35' st Di Mauro sv), Zuppel . In panchina: Bollati, D'Alessandris, Montaperto, De Mutiis, Spinelli, Cusumano. All.: Marra

Arbitro: Valentini di Brindisi (Grimaldi e Tangaro)

Note: gara disputata a Sambiase. Espulsi: mister Cozza (G) e Cusumano (A) dalla panchina. Ammoniti: Teliz (G), Palma, Zuppel e Maltese (A). Calci d'angolo 3 - 1. Recupero 2' - 8'. Spettatori 250 circa, di cui 30 ospiti.

Le dichiarazioni post gara

In casa Gioiese la situazione si complica. Le gare a disposizione diminuiscono e la salvezza si allontana. Le prestazioni ci sono ,ma i gol e i punti latinano. La sensazione dei dirigenti viola è di meritare di più e si attribuiscono colpe anche alla sfortuna. «Con mezzo tiro hanno portato la vittoria a casa - dichiara il Ds Paolo Campolo - C'è rammarico. Ai ragazzi non posso imputare nulla. Manca la prima punta. Problemi burocratici non ci hanno permesso di tesserare un forte attaccante uruguaiano».

Il rammarico di Cozza

«Oggi se c'era una squadra che meritava la vittoria eravamo noi - afferma Mister Ciccio Cozza a margine della gara -. La partita l'abbiamo fatta noi cercando di fare gol. Paghiamo un errore stupido iniziale. Poi non abbiamo sfruttato diverse occasioni per pareggiare. Bisogna lavorare per essere più concentrati mentalmente. Ci rimbocchiamo le maniche. Cercheremo di fare un finale di stagione degno e lasciare l'ultima posizione».