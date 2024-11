Buona prova della formazione viola che scende in campo con tanti dei nuovi innesti arrivati in settimana. La sconfitta per 1-0 contro i siciliani complica ancora di più la corsa salvezza ma la nuova società continua a sperare nel miracolo

Una Gioiese rivoluzionata, con tanti nuovi innesti acquistati dalla società per tentare la risalita in graduatoria, perde in casa, al comunale di Rizziconi, con il risultato di 0-1. La tenue speranza viola di agganciare il treno playout passava anche dalla gara di oggi . Adesso il tempo per compiere l’impresa stringe sempre più. In ogni caso l’entourage guidato dal presidente Martino non demorde e continua a credere di potercela fare. La Nuova Igea Virtus conquista tre punti pesanti, d’esperienza e tenacia. Con la vittoria odierna, a piccoli passi, si allontana dalla zona calda della bassa classifica.

Primo tempo

La prima frazione di gioco risulta pressoché equilibrata con le due squadre che si equivalgono. Al 10' il portiere viola Tammaro esce per infortunio procuratosi in un precedente intervento; al suo posto entra Lando. I pianigiani dimostrano più qualità rispetto alle scorse partite, grazie ai nuovi interpreti. Tridente con i piedi buoni schierato da Arcidiaco, ma manca un punto di riferimento di peso a cui appoggiarsi in avanti. E questo si farà sentire. l'Igea Virtus, una squadra quadrata, senza particolari fiammate, ma sorniona aspetta il momento giusto per colpire. Al 25' difatti sono i giallorossi a rendersi pericolosi su calcio di punizione battuto dalla media distanza, ben respinto da Lando. Sul cambio di fronte pronta risposta di Titian con un tiro da fuori area con traiettoria beffarda che per poco non sorprende Staropoli, il quale respinge senza badare allo stile. Al 34' Zamani per la Gioiese si libera in dribbling di un avversario sulla corsia di destra, la mette rasoterra in area, Toscano si inserisce e la sfera finisce a lato di poco. l'Igea Virtus non sta a guardare, al 37', dopo un'azione avvolgente, un cross deviato per poco non beffa Lando, che si fa trovare pronto a smanacciare in angolo. Al 43', sempre i giallorossi costruiscono bene aggirando la difesa di casa, e su una palla messa in area dalla sinistra Ordonez, inseritosi a fari spenti, batte a colpo sicuro, ma non fa i conti con un prodigioso Lando, il quale blocca a terra. Subito dopo il terzino della Gioiese Faye, autore di un'ottima prova fino a quel momento, esce per un risentimento muscolare.

Secondo tempo

Pronti via e Titian per i viola si libera in area in zona defilata, mette in mezzo un ottimo pallone, ma Zamani, pronto per la battuta corta, viene fermato sul più bello.

Al 16' Longo per i giallorossi, dai trenta metri, lascia partire una saetta che sorvola la traversa. I calciatori nuovi arrivati in casa Gioiese, ancora fuori forma, alla lunga perdono smalto, e i siciliani prendono il sopravvento. Al 23' Ordonez regala il vantaggio ai suoi, la butta dentro da pochi passi dopo un'ottima parata del portiere di casa Lando. A seguire, la Gioiese si sbilancia alla ricerca del pari senza pungere più di tanto, e l'Igea Virtus sviluppa qualche altra buona chance in rimessa per siglare il raddoppio, ma l'estremo difensore di casa, Diego Lando, si fa trovare reattivo.

Per la Gioiese il turno di riposo di domenica prossima farà sicuramente bene per mettere benzina nelle gambe e trovare affiatamento in vista dello sprint finale. I siciliani si apprestano a concludere il campionato mirando ad una tranquilla salvezza prima possibile.

Il tabellino

Gioiese: Tammaro, Montefusco, Chazarreta, Toscano, Poli, Oliveira, Vasil, Teliz, Titian, Zamani, Faye. In panchina: Lando, Gorshidian, Mandaglio, Maressa, Messaggi, Latella, Sanchez, Armani, Gay. All. Arcidiaco

Nuova Igea Virtus: Staropoli, Ferrigno, Biondo, Di Piedi, Longo, Ordonez, Triolo, Trombino, Calafiore, Della Guardia, Buscetta. In panchina: La Rosa, Franchina, Nisticò, Trovato, Di Cristina, Leone, Eventi, Abbate, Catanzaro. All. Di Gaetano

Arbitro: Alessio Marra sez. di Mantova; coadiuvato da Nikolic sez. di Merano e Rusu sez. di Trento