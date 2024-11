La formazione calabrese ci prova con orgoglio ma non riesce nell'impresa di "vendicare" il pesante passivo dell'andata (8-0 per i granata). Alle reti di Samake e Balla per gli ospiti risponde Elia per i padroni di casa

La Gioiese perde con onore al cospetto della capolista Trapani. Gli uomini di mister Cozza escono sconfitti 2-1 contro i granata dei record, ma fino alla fine provano a raggiungere il pareggio. I siciliani non schieravano atleti di spessore come Kragl e Cocco. Ma, di sicuro, non è finita come nel girone di andata, quando in casa il Trapani rifilò 8 reti alla formazione Juniores mandata in campo dalla Gioiese, che attraversa un periodo di difficoltà economiche. Qualche tifoso dalla tribuna del "Pasquale Stanganelli" di Gioia Tauro, oggi rimproverava il comportamento tenuto dai siciliani in quella gara, secondo i sostenitori locali allora i granata infierirono a sproposito.

Primo tempo

Dopo pochi secondi dall'avvio, il trequartista viola Zamani ha la peggio su uno scontro aereo, picchia con la testa e cade male. È necessario l'intervento dell'ambulanza per soccorrere il calciatore, che viene portato d'urgenza in ospedale (dopo gli accertamenti del caso, sembra si stia riprendendo). L'incontro procede a ritmi bassi tra due squadre che non hanno nulla da chiedere al torneo: il Trapani è già promosso in serie C e la Gioiese è già retrocessa. Al 24' Vasil in area, servito da Titizian, si gira bene, ma calcia centralmente.

Al 26' leggerezza di Faye per i viola. Il terzino destro in area di rigore, in zona defilata, invece di temporeggiare entra deciso, ma per l'arbitro colpisce l'uomo ed è calcio di rigore. Si incarica a batterlo Bollino, il quale calcia forte all'angolino basso, ma trova un prodigioso Smith che smanaccia con un colpo di reni sensazionale. Al 36' per il Trapani è Sbrissa a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un corner. Prima della fine del parziale Cozza attua un cambio tattico: sostituisce l'attaccante Sanchez con un centrocampista Toscano, e Vasil va a fungere da falso nueve.

Secondo tempo

Pronti via e Sartore, a botta sicura dall'altezza degli undici metri, calcia ad incrociare, ma a sbarrargli la strada è il portiere locale con un intervento miracoloso di piede. Al 14' Sbrissa, sempre per i siciliani, dal limite dell'area ha il tempo di mirare e calcia di poco alto sull'incrocio dei pali. Al 16' cambia il risultato e il Trapani passa in vantaggio. Samake si insinua sulla corsia di sinistra, calcia d'esterno (tra tiro e cross), la palla va a sbattere sul palo opposto ed entra in rete.

Al 23', su una ripartenza, Balla raddoppia con un bel tiro da fuori area. Sembra finita, ma non lo è. La Gioiese con orgoglio si getta in avanti. Al 39' Teliz con un assist raffinato premia l'inserimento di Elia che uccella con un preciso pallonetto il portiere avversario in uscita. I viola tentano di acciuffare il pareggio fino all'ultimo dei quattro minuti di recupero.

Al triplice fischio i beniamini di casa usciranno tra gli applausi del pubblico. Il Trapani con la vittoria odierna continua la propria trionfale cavalcata verso la Serie C e batte il record di punti in Serie D nel girone a 18 squadre detenuto dal Como che, nella stagione 2018/2019 ne aveva collezionati 89 con una media di 2,62 a partita. Oggi i granata toccano quota 91 punti con una media di 2,76.

«Sono contento dei ragazzi, hanno fatto cose importanti contro una corazzata – ha affermato il presidente della Gioiese Filippo Martino -. Da quando siamo subentrati abbiamo cercato di salvare il salvabile, ma non ce l’abbiamo fatta. Siamo già al lavoro per l’anno prossimo. Per illustrare il programma faremo una conferenza stampa dopo l’ultima gara con il Castrovillari».

Il tabellino

Gioiese-Trapani 1-2

Gioiese: Smith, Faye, Montefusco, Mandaglio, Oliveira, Chazarreta, Vasil, Teliz, Sanchez, Titizian, Zamani. In panchina:Tammaro, Toscano, Aloisio, Latella, Foti, Elia, Armani, Guerrisi, Piromalli. Allenatore Cozza Francesco

Trapani: Antonini, Guerriero, Bollino, Samake, Sbrissa, Marigosu, Gelli, Pino, Aluisi, Sparandeo, Sartore. in panchina: Ujkaj, Liepins, Montini, Balla, Convitto, Morleo, Bova, Palermo, Bolcano. Allenatore Torrisi Alfio

Arbitro: Mancini Duccio sez.di Pistoia; 1°assistente:Tarocchi Dario sez.di Prato, 2° assistente: Gelli Caterina sez.di Prato. Marcatori: 16’ st Samake (T), 23’ st Balla (T), 39’ st Elia