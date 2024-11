Nell'ultima gara del campionato di Serie D si sono affrontate Castrovillari e Gioiese, ad avere la meglio sono stati i pianigiani, che si sono imposti fuori casa al "Mimmo Rende" con il risultato di 0 - 2. La gara conclusiva della stagione regala, quindi, un sorriso agli uomini di Ciccio Cozza. Le squadre, entrambe già retrocesse, si sono sfidate con le valigie in mano, direzione Eccellenza. Ne è scaturito un match che valeva poco o niente ai fini della classifica, ma che rivestiva un significato importante per lo stato d’animo.

La partita si è disputata in un sostanziale equilibrio nella prima frazione, con possesso palla Gioiese e un Castrovillari compatto a non lasciare spazi agli ospiti. Dopo pochi minuti dall’avvio del secondo tempo, Chazarreta di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo porta in vantaggio gli ospiti. I lupi del Pollino tentano di riportarsi in partita. I viola, nell’ultimo quarto d’ora, restano in dieci uomini per l’espulsione di Montefusco. La pressione dei rossoneri si fa incessante, ma ciò offre il fianco alle ripartenze. Proprio in contropiede, Vasil allo scadere firma il raddoppio per la Gioiese.

I viola finiscono la stagione in crescendo. Dopo tante buone prestazioni, in cui hanno raccolto poco, arriva un successo che premia i sacrifici della nuova società guidata da Filippo Martino. Il sodalizio, subentrato nel mese di febbraio, ha avuto poco tempo per rimettersi in carreggiata, ma il lavoro svolto lascia ben sperare i tifosi, che l'anno prossimo si augurano di fare una stagione da protagonisti. Castrovillari e Gioiese si rincontreranno ai nastri di partenza della massima serie regionale. È stata un’annata difficile per entrambe, che chiudono il torneo da ultima e penultima in graduatoria. I tifosi hanno penato, ma non hanno mai smesso di amare la maglia del cuore. È solo un arrivederci per due club blasonati che hanno fatto e continueranno a fare la storia del calcio calabrese.

Il tabellino

Castrovillari-Gioiese 0-2

Castrovillari: Patitucci, Cannino, Dimitrov, Abenante, Conti, Oproiescu, Izco, Andreassi, Jawara, Palma, Scognamiglio. In panchina: Aprile, D'Amore, Vottari, Arrigucci, Candilio, Grosso A, Grosso S, Monaco, Visciglia. All. Cavaliere

Gioiese: Smith, Latella, Montefusco, Mandaglio, Oliveira, Chazarreta, Vasil, Teliz, Sanchez, Titizian, Elia. In panchina: Tammaro, Toscano, Aloisio, Faye, Foti, Maressa, Gay, Guerrisi, Attici. All. Cozza

Arbitro: Schifone sez. Taranto, coadiuvato da Nocerino sez. Sapri e De Rosa sez. Napoli

Marcatori: Chazarreta e Vasil (G)