Un gol nel recupero beffa i ragazzi di Ciccio Cozza. Non basta una buona prova dei pianigiani per ottenere un pareggio che, spiega il ds Campolo: «Sarebbe andato anche stretto»

Una Gioiese caparbia e ben messa in campo tiene testa al Ragusa e viene beffata al 94'. Settimana scorsa, nel recupero, i ragazzi di Cozza avevano trovato la gioia del gol del pareggio contro il Città di Sant'Agata, oggi invece i minuti finali consegnano una severa punizione.

In entrambe le gare, in ogni caso, i viola hanno giocato alla pari contro squadre che lottano per i playoff. Questo sicuramente farà piacere ai tifosi pianigiani, ma accresce anche il rammarico, perché forse se la nuova società guidata da Martino fosse subentrata prima, oggi si parlerebbe di un'altra storia.

Ci sarebbe stato tempo per trovare una prima punta prolifica, che è il tassello che manca in organico, e il gruppo avrebbe avuto modo di amalgamarsi prima. Il Ragusa con il successo odierno si porta a 50 punti ed è quinto in classifica. Nel prossimo turno si giocherà il tutto per tutto nella sfida fuori casa contro il Città di Sant’Agata che insegue a quota 49.

La gara

Nel primo tempo la Gioiese offre una delle migliori prestazioni del campionato. Al 15' passa in vantaggio con Zamani, il quale è lesto a ribadire in rete una conclusione da fuori di Vasil. Dopodiché, le aquile della piana hanno occasioni ripetute per raddoppiare, ma non le sfruttano. E la legge del calcio consegna il conto nella ripresa.

Al 51' in mischia Tuccio per il Ragusa la pareggia. Nonostante ciò, la Gioiese prova a portarsi di nuovo in vantaggio e ha la ghiotta chance al 92' con Titizian che, lanciato in contropiede, da posizione defilata viene fermato sul più bello dal portiere di casa. Quando il pareggio sembrava cosa fatta, al 94' gli azzurri la ribaltano con Tuccio che, raggiunto sul secondo palo, si trova sui piedi la palla della vittoria e la spedisce in rete.

Il Ragusa si congeda dal pubblico di casa con i 3 punti. La formazione di mister Ignoffo, dopo un’annata di alto livello, giocherà in trasferta il prossimo match per mirare ai playoff e riposerà l'ultima giornata. La Gioiese rientra nella Piana, sconfitta, con qualche rimpianto, ma con maggior consapevolezza nei propri mezzi.

«C'è tanto rammarico, potevamo fare molti gol nel primo tempo. Abbiamo giocato una gara fantastica, ma non siamo riusciti a finalizzare. Oggi anche il pareggio ci stava stretto» ha dichiarato nel post partita il direttore sportivo della Gioiese Paolo Campolo.

Il tabellino

Ragusa - Gioiese 2-1

Ragusa: Freddi, Ajjaki, Reinero, Garufi, Oddo, Cess, Vitelli, Magrì, Tuccio, Porcaro, Mbaye. In panchina: Grasso, Manservigi, Musso, Celestre, Sinatra, Gigante, Di Grazia, Maltese, Guerriero. All.Ignoffo

Gioiese: Lando, Gorshidian, Montefusco, Mandaglio, Oliveira, Chazarreta, Vasil, Teliz, Elia, Titizian, Zamani. In panchina: Smith, Toscano, Aloisio, Latella, Foti, Attici, Faye, Armani, Piromalli. All Cozza.

Arbitro: Giallorenzo sez. Sulmona; coadiuvato da Colonna sez. Vasto e Monaco sez. Chieti

Marcatori: 15' Zamani (G), 51' Tuccio (R), 94' Tuccio (R)