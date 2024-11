Doppio colpo della società viola che ufficializza Khoris e prende anche Gambi. In stand-by la trattativa con Spanò. Scatenato il Montalto che perde però Piemontese vicinissimo alla Vibonese

GIOIA TAURO - Due ex rossoblù per la Nuova Gioiese. Si tratta di Nello Gambi e Jonis Khoris. Terzino sinistro il primo, attaccante il secondo. Entrambi scuola Reggina ed entrambi ex Vibonese. Sono loro i primi rinforzi viola. Il presidente Rombolà vorrebbe ora calare il tris e nella lista della spesa figura, guarda caso, un altro ex rossoblù, Nico Spanò, che come Nello Gambi è nativo di Gioia Tauro. La Nuova Gioiese rischia però di perdere il bomber Pascu che piace a diversi club di serie D e non solo. Sull’attaccante romeno ha posato gli occhi un’altra compagine calabrese, il Rende.

Piemontese quasi rossoblù. Si è invece defilata la Vibonese che nelle prossime ore annuncerà l’ingaggio di Francesco Sergio Piemontese. C’è il via libera del Montalto e ora l’attaccante di Cetraro può vestirsi di rossoblù. Cetrarese è anche il centrocampista destinato ad affiancare capitan Cosenza sulla mediana. Si tratta di Andrea Tricarico, ex Salernitana e Paganese. E a lui che la Vibonese vorrebbe affidare le chiavi della regia, ma il giocatore è ancora di proprietà della Gelbison che non intende mollare la presa e punta con decisione alla riconferma.

Montalto ambizioso. Per lo stesso ruolo avanza prepotentemente l’ipotesi Luigi Viola in casa del Montalto che ha grandi ambizioni e punta a costruire una squadra di buon livello. Tanto è vero che al posto di Piemontese potrebbe arrivare il franco-marocchino Lacheheb. Intanto è in via di definizione la trattativa con il terzino sinistro Maglione, ex Cosenza e Real Metapontino.