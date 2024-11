Un colpo di testa di Nino Barillà a pochi minuti dalla fine regala tre punti meritatissimi alla Lfa Reggio Calabria, corsara sul difficile campo del Real Casalnuovo. Dopo una iniziale fase di studio la prima occasione della partita è della formazione amaranto con il capitano che di testa sugli sviluppi di una rimessa laterale costringe l’estremo difensore di casa alla deviazione in calcio d’angolo.

Il pallino del gioco resta in mano alla compagine dello Stretto, che però fatica a creare vere e proprie palle gol nella prima frazione di gara, merito soprattutto di un Casalnuovo ben messo in campo e pericoloso nelle ripartenze come alla mezz’ora con Carnevale, il cui destro a giro chiama Martinez al salvataggio in corner.

Prima della fine del primo tempo due occasioni per parte: prima Reginaldo pesca Sarno il cui pallonetto beffa Martinez ma finisce di poco alto sulla traversa, dall’altra parte Provazza prova a fare tutto da solo, ma il diagonale di sinistro si spegne di poco al lato del palo destro della porta di Rossi. Continua a leggere su ilReggino.it