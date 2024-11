Settima giornata di Serie D piena di sorprese e di speranze per le nostre calabresi. Le speranze sono, innanzitutto, quelle della Reggina di mister Pergolizzi – che batte di misura il Licata al termine di una partita sofferta. Decisiva la punizione (deviata) di Dall’Oglio, fondamentali le parate di Lazar.

Amaranto ora a -4 dalla Scafatese, fermata sullo 0-0 da un solido Sambiase – che ha anche le occasioni per vincerla – a -2 dal Siracusa. Gli aretusei sono stati sconfitti al Macrì da un super Locri, ora quinto in classifica. La truppa di Ciccio Cozza supera la corazzata azzurra 2-0 grazie a Reis e all’eurogoal di Giovanni Romano. Decisivo anche Federico Donini: l’estremo difensore amaranto para a Domenico Maggio il rigore che avrebbe riaperto la partita.

Pareggio a reti bianche, invece, tra Vibonese e Nuova Igea Virtus – con i rossoblù che recriminano però i due pali colpiti da Squillace. Prosegue, in ogni caso, la striscia positiva per gli uomini di mister Facciolo.

Vittorie fondamentali per Città di Sant’Agata, che batte in rimonta l’Akragas (2-1), Enna – vittoriosa con lo stesso risultato sull’Acireale – e Sancataldese, alla prima vittoria stagionale contro il Pompei (1-0). Pareggi, infine, tra Ragusa e Paternò (0-0) e Castrumfavara e Nissa (2-2).

La top 3 di LaC Sport

Al primo posto, questa settimana, va Giovanni Romano. È suo l’eurogoal che taglia le gambe al Siracusa, permettendo al Locri di andare avanti di due goal dopo nemmeno mezz’ora. Prestazione convincente, oltre alla marcatura, per il 17 amaranto – schierato esterno da Ciccio Cozza.

Secondo gradino del podio per un giovane portiere: se la Reggina torna alla vittoria il merito è anche di Roman Lazar. Il rumeno ex Dolomiti Bellunesi – alla seconda titolarità consecutiva - compie due grandi parate, l’ultima in extremis, su bomber Bonanno.

Last but not least il capitano del Sambiase Francesco Umbaca. Il numero 11 giallorosso gioca l’ennesima grande partita di questa stagione, illuminando la produzione offensiva della squadra guidata da mister Morelli.