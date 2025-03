Nella 27esima giornata del campionato di Serie D, la Reggina conquista un’importante vittoria contro l’Akragas, mantenendo così viva la lotta per il primo posto, nonostante il Siracusa sia ancora in vantaggio con un distacco di tre punti.

La promozione in Serie C rimane un obiettivo concreto e la squadra amaranto è decisa a non abbandonarlo. Sul campo, gli amaranto dominano l’incontro contro l’Akragas, imponendosi con autorità sin dai primi minuti. Barranco e Urso hanno firmato le due reti che hanno messo in cassaforte il risultato, regalando una vittoria che non ammette obiezioni.

Con questa prestazione, la Reggina festeggia un successo meritato, ma la corsa per il primo posto è ancora apertissima. Ora, la squadra si prepara ad affrontare la sosta, con l’intento di riprendere la sua marcia verso la Serie C al rientro nel derby in casa del Sambiase. Leggi l’articolo completo su “Il Reggino”.