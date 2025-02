La squadra di Trocini batte 3-0 i siciliani e approfitta della contemporanea sconfitta della capolista Siracusa per accorciare la distanza in classifica dal primo posto

Una Reggina solida e concreta travolge l’Enna, tornando al successo al Granillo e riaprendo clamorosamente il campionato. I ragazzi di mister Trocini accorciano a soli -3 dal Siracusa, riaccendendo una speranza che sembrava ormai lontana. Una partita dominata dall’inizio alla fine, con grande qualità e una gestione perfetta del risultato. Giuliodori e Laaribi sbloccano il match nel primo tempo, mentre Barranco sigla il tris nella ripresa.

Con 9 partite ancora da giocare, gli amaranto sono pronti a dare tutto per sperare in un passo falso del Siracusa e giocarsi fino in fondo la promozione.

Primo tempo: Reggina concreta nelle occasioni

1’ - Prima occasione per la Reggina: capitan Barillà crossa per Renelus, che prova il tiro in area ma viene bloccato dalla difesa dell’Enna. 4’ - L’Enna costruisce una bella azione da sinistra, con Moresco che prova al volo, ma la palla finisce fuori. 7’ – Sugli sviluppi di un angolo battuto da Giuliodori, la palla arriva a Laaribi che, dal limite dell’area, calcia al volo, ma la sfera finisce alta sopra la curva. 8’ – Ripartenza veloce dell’Enna: Aperi mette in mezzo un buon pallone, ma Cicirello, solo in area, liscia incredibilmente la palla. 14’ – Giuliodori mette un bel cross da destra che trova Porcino, il quale, con un preciso colpo di testa, batte Simeoli. La difesa dell’Enna appare distratta. Dopo il gol, la Reggina gestisce il match senza particolari rischi. La partita sembra rallentare, con gli amaranto padroni del gioco, ma senza azioni clamorose. 39’ – La Reggina riparte: Ragusa serve Porcino al limite dell’area, che non colpisce bene la palla e la manda direttamente nelle mani di Simeoli. 41’ – De Felice serve Renelus, che prova a scattare in velocità, ma Simeoli esce tempestivamente e sventa il pericolo. 43’ – Un gran tiro da 40 metri di Laaribi sorprende Simeoli e finisce in rete: raddoppio della Reggina.

Secondo tempo: gestione del risultato da parte degli amaranto

6’ – L’Enna costruisce un’azione insistita da destra, con un cross al centro per Cicirello, che però calcia sopra la curva, sprecando l’occasione 15’ – Solita rimessa lunga di Cham, con Barillà che si inserisce in area e svetta di testa, sorprendendo la difesa avversaria. La palla, però, finisce di poco fuori 19’ – Grande occasione per De Felice, che riceve un assist perfetto da Barillà, ma spreca l’opportunità facendosi anticipare dalla difesa dell’Enna 34’ Lancio profondo dalla difesa per l’Enna sempre per la corsa di Cicirello che calcia al volo dal limite dell’area e manda alto 34’ – L’Enna tenta una lunga apertura dalla difesa, indirizzata verso Cicirello, che riceve e calcia al volo dal limite dell’area, ma la palla vola sopra la traversa. 38’ – Ragusa, come di consueto, punta l’avversario e mette un buon cross da sinistra, ma Barranco, di testa, manda il pallone sopra la traversa. 40’ - Barranco è goal. Ancora Barillà, dopo una partita perfetta serve in area l’attaccante argentino che non sbaglia. Battuto Simeoli.

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori (29’ Vesprini), Adejo( 1t e st Capomaggio), Girasole, Ndoye (7’ Cham); Barillà, Laaribi, Porcino (41’ Dall’Oglio); Renelus, De Felice (27’ Barranco), Ragusa. A disposizione: Martinez, Capomaggio, Cham, Barranco, Vesprini, Provazza, Dall’Oglio, Grillo, Perri. All. Trocini

ENNA (4-3-3): Simeoli; Kalombola (39’ Otero), Espasa, Demoleon, D’Agata; Timmoneri (19’ Nardella), De Souza, Moreso; Aperi (37’ Di Piedi), Cicirello (37’ Bamba), Cristiano (19’ Rotella). A disposizione: Di Franco, Bamba, Scaletta, Otero, Di Piedi, Nardella, Rotella, Dell’Aquila, D’Amore. All. Pagana

Arbitro: Andrea Bortolussi di Nichelino. Assistenti: Cosimo De Tommaso di Voghera, Paolo Fumagallo di Novara. Marcatori: Giuliodori (REG), Laaribi(REG), Barranco (REG) Ammoniti: Ndoye (REG), Porcino (REG), Espasa (ENNA), Lagonigro (REG) Recupero: 1’ pt, 4’ st Spettatori: 3.401 di cui 184 ospiti