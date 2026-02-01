Uno spartiacque importantissimo è stato il ventiduesimo turno del campionato di Serie D (girone) appena trascorso e che ha rimescolato le carte soprattutto per quel che riguarda e zone di vertice. Ecco il resoconto delle quattro calabresi coinvolte: Vibonese, Reggina, Sambiase e Vigor Lamezia.

Le partite

La sfida di cartello dell'intera giornata era senza dubbio Reggina-Savoia, le due seconde della classe prima di questa giornata. I novanta minuti hanno però diviso la posta in palio e con il match terminato 1-1. Dopo undici minuti gli ospiti scappano grazie alla rete di Umbaca ma, a inizio ripresa, Ferraro, ristabilisce il definitivo pari che fa più comodo ai campani. Per gli amaranto la vetta è ora a meno cinque.

Attesa enorme anche per quel che riguardava il derby tutto lametino tra Sambiase e Vigor Lamezia. In un D’Ippolito arricchito da una tifoseria da professionismo, a fare il blitz è la Vigor Lamezia che si impone per 0-1, grazie alla rete al ventiseiesimo del primo tempo del brasiliano Cosendrey e sprinta sopra la zona play out. I biancoverdi tornano a vincere un derby dopo circa quarant’anni. Infine, nuova battuta d’arresto per la Vibonese che vanifica il successo di sette giorni fa contro il Sambiase. I rossoblù, non ancora guariti, cadono per 2-1 in casa del Castrum Favara: locali in gol con Varela e Lo Duca mentre, a fine primo tempo, Carnevale dimezza lo svantaggio ma non basta.

I risultati

CASTR. FAVARA-VIBONESE 2-1 (7' pt Varela, 25' pt Lo Duca, 47' pt Carnevale)

REGGINA-SAVOIA 1-1 (11' pt Umbaca, 5' st Ferraro)

SAMBIASE-V. LAMEZIA 0-1 (26' pt Cosendrey)

La classifica

Igea Virtus 44

Savoia 42

Atl. Palermo 39

Reggina 39

Nissa 39

Milazzo 35

Sambiase 32

Gela (-1) 31

Gelbison 30

Vibonese 26

Vigor Lamezia 25

Enna 23

Sancataldese 21

Acireale 21

Ragusa 21

Castrum Favara 20

Messina (-14) 19

Paternò 12