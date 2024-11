Termina 0-0 Akragas-Reggina, match valido per la decima giornata del Girone I di Serie D. Amaranto sorpresi dall'approccio degli agrigentini, che giocano una delle migliori partite della loro stagione e portano a casa un punto prezioso. La truppa di Pergolizzi rimpiange le occasioni finali capitate sui piedi di Girasole, ma il pari è tutto sommato giusto viste le grandi occasioni capitate anche ai padroni di casa.

La cronaca

Partono meglio i padroni di casa: passano due minuti e Tuccio fa tremare la porta difesa da Lazar colpendo la traversa. Sembra un altro Akragas rispetto alle ultime uscite: i biancoazzurri vanno vicini al goal anche con Lo Faso e due volte con Palazzolo, ma Lazar e Cham sono prodigiosi e salvano gli amaranto. Esce fuori pian piano la Reggina: Renelus avanza centralmente e serve Ragusa, ma Dregan è bravissimo a presidiare il suo palo e ad evitare il goal. L’estremo difensore italo-rumeno si ripete qualche minuto più tardi sventando il possibile autogoal di De Marino. Meglio i padroni di casa in questa prima frazione: Reggina un po’ incartata e forse anche sorpresa dall’atteggiamento dei padroni di casa.

Reggina più pimpante a inizio ripresa: lancio di Salandria per Ragusa, che approfitta dello scontro tra De Marino e Dregan e mette in mezzo per Barranco, ma il numero 9 non arriva puntuale all’appuntamento. Al 67’ occasione clamorosa per Girasole: calcio d’angolo dalla destra, spizzata di Barillà che libera solo il numero 68 amaranto, il quale da due passi non riesce a correggere in porta. È una sfida aperta tra il vicecapitano amaranto e gli ospiti: tra l’84’ e l’86 prima Dregan e poi Meola sulla linea salvano l’Akragas su due grandi gesti balistici di Girasole. L’Akragas di difende con le unghie e con i denti e porta a casa un punto che fa morale.

Il tabellino

AKRAGAS (3-4-2-1): Dregan; Richichi, Da Silva, De Marino; Ferrigno (76’ Sinatra), Palazzolo, Meola, Grillo; Di Rienzo (70’ Iddi), Tuccio; Lo Faso (74’ Violante). A disposizione: Gerlero, Iddi, Sinatra, Violante, Sofra, Galliano, Santapaola, Riggio, Prestigiacomo. All. Bonfatto

REGGINA (4-3-3): Lazar, Bonacchi, Girasole, Adejo, Cham; Forciniti, Salandria (65’ Dall’Oglio), Barillà (78’ Urso); Renelus (65’ Provazza), Barranco (65’ Curiale), Ragusa. A disposizione: Martinez, Porcino, Urso, Provazza, Dall’Oglio, Ba, Curiale, Ndoye, Perri. All. Pergolizzi

Arbitro: Dario Acquafredda di Molfetta. Assistenti: Lorenzo Riganò di Chiari, Giovanni Ruocco di Brescia

Marcatori: -

Ammoniti: 27’ Cham (REG), 53’ Di Rienzo (AKR), 74’ Tuccio (AKR), 92’ Dall’Oglio (REG). Recupero: 1’ pt, 4’ st