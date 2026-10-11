Il derby dello Stretto regala spettacolo, ma il Sambiase festeggia la vetta

La settima giornata del girone I di Serie D ha regalato importanti scossoni ai quartieri alti della classifica, complice un calendario ricco di incroci ad alta tensione per le compagini calabresi.

Intrecci di vetta

Il piatto forte del weekend era inevitabilmente il big match del "Granillo" tra Reggina e Vibonese, prima e seconda della classe alla vigilia. Al termine di novanta minuti intensi, a prevalere è stato l'equilibrio: 1-1 il finale. Gli amaranto si erano portati avanti nel primo tempo grazie a una prodezza dalla distanza di Toscano (30' pt), ma nella ripresa la Vibonese ha reagito trovando il pari con il solito Cosendrey al 10' st. Nonostante l'espulsione di Castro al 25' st, i rossoblù di mister Marra hanno alzato un muro, difendendo un punto prezioso.

A sorridere di più al triplice fischio del "Granillo" è stato però il Sambiase. La formazione guidata da mister Lio ha sfruttato appieno il turno casalingo contro il Trapani: decisiva la incornata di Furiato al 9' della ripresa, imbeccato da un perfetto cross di Brandalisse. Un 1-0 d'oro che regala ai giallorossi l'aggancio in vetta alla classifica proprio ai danni della Reggina.

Show del Praiatortora: cinquina al Modica. Vigor Lamezia KO

Tra le note più liete della domenica c'è il pronto riscatto del Praiatortora. Dopo la battuta d'arresto del turno precedente a Vibo Valentia, il club tirrenico si è trasformato in un autentico fiume in piena tra le mura amiche, travolgendo il Modica con un perentorio 5-1. La contesa è stata archiviata già nella prima mezz'ora di gioco grazie ai gol di Musumeci, Gonzalez, Bustos e Candelma (inframezzati dalla rete ospite di Ferchichi). Nella ripresa è arrivata anche la "manita" firmata dal capitano Petrone, a sigillare una prova di forza impressionante.

Domenica da dimenticare, invece, per la Vigor Lamezia, impegnata nella difficile trasferta contro il Siracusa. I biancoverdi sono incappati in un netto 3-0: i siciliani hanno sbloccato la gara nel primo tempo con una micidiale doppietta ravvicinata firmata da Guida (25' pt) e Zaka (27' pt), per poi chiudere definitivamente i conti nel finale di gara con la rete di Giacomarro al 39' st.

I risultati

REGGINA-VIBONESE 1-1 (30' pt Toscano, 10' st Cosendrey)

SAMBIASE-TRAPANI 1-0 (9' st Furiato)

PRIATORTORA-MODICA 5-1 (2' pt Musumeci, 17' pt Gonzalez, 22' pt Bustos, 26' pt Candelma, 33' pt Ferchichi, 12' st Petrone)

SIRACUSA-VIGOR LAMEZIA 3-0 (25' pt Guida, 27' pt Zaka, 39' st Giacomarro)

La classifica

REGGINA 16

SAMBIASE 16

VIBONESE 14

PRAIATORTORA 12

LICATA 12

AVOLA 12

IGEA VIRTUS 11

ATL. PALERMO 9

NISSA 9

MILAZZO 9

SIRACUSA (-7) 7

CASTRUM FAVARA 7

GELA (-1) 7

MODICA 7

VIGOR LAMEZIA 5

RAGUSA 3

TRAPANI (-5) 1

ENNA 1