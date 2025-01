Doppio colpo per la Vibonese che, proprio alla viglia della sfida contro la Nissa che inaugurerà il 2025, annuncia l'ingaggio di due nuove pedine che sono già a disposizione di mister Facciolo. Entrambi pronti alla loro prima convocazione in rossoblù, all'ombra dello stadio Luigi Razza, dove domani ospiterà l'importante sfida che la squadra rossoblù deve assolutamente vincere e tornare al successo dopo due turni. la formazione di Facciolo ospiterà appunto la Nissa (ore 14:30) che rincorre proprio i rossoblù, nella scia playoff, con sei lunghezze di ritardo.

Doppio colpo di mercato

Insomma, l'operazione rincorsa ai vertici deve iniziare subito e, a tal proposito, il mercato di riparazione può dare anche una mano. A tal proposito ecco che il club del presidente Pippo Caffo mette a segno un doppio colpo, chiuso dal direttore sportivo Ettore Meli: ingaggiati Giovanni Bolzon e Antonio Palumbo.

Bolzon è un giovanissimo portiere, classe 2006, cresciuto nelle giovanili del Perugia. Il diciottenne, nel corso della sua carriera, ha indossato anche la maglia della Triestina in Serie C mentre, prima dell'avventura all'ombra del Luigi Razza, difendeva i colori del Ciliverghe. Piene di entusiasmo le sue prime parole: «Felicissimo di arrivare in questo gruppo in cui, sono certo, crescerò personalmente e professionalmente». L'altro innesto porta il nome di Antonio Palumbo, giovane attaccante di 20 anni cresciuto nelle giovanili della Reggina. Nello specifico è un esterno d'attacco, classe 2005, proveniente dal Pescara. Ecco le sue prime parole: «Non vedo l’ora di cominciare questa avventura in un club importante come la Vibonese».