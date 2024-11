La Vibonese ritrova il sorriso e, nella tredicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I) batte a domicilio il Licata per 0-1. Una settimana chiusa al meglio dopo le due sconfitte consecutive contro Reggina e Acireale. Gara alquanto frizzate soprattutto dopo che il risultato si è sbloccato. La squadra di Facciolo trova infatti quello che sarà il gol-vittoria con Berardi che, a quattro minuti dal termine del primo tempo, capitalizza al meglio un assist di Squillace e impatta di testa battendo Rossi. Nella ripresa si registrano diverse occasioni da una parte e dall'altra, con un Licata che si getta a testa bassa a cercare il pareggio. Vibonese più volte vicina al raddoppio con Alagna e Milazzo ma, alla fine, tiene bene il vantaggio e si porta a casa tre preziosi punti, agganciando la Scafatese al secondo posto in classifica.

Il post gara di Facciolo

Nel post gara, come al solito, si è espresso mister Facciolo: «Quelle di quest'ultima settimana sono state tre partite completamente diverse, anche perché contro la Reggina l'abbiamo subita mentre, mercoledì contro l'Acireale, l'abbiamo buttata noi e se avessimo avuto l'atteggiamento di oggi avremmo portato a casa i tre punti. Questo pomeriggio i ragazzi hanno dimostrato un ottimo atteggiamento e tanto sacrificio, inoltre il Licata non merita la classifica che ha e ha confermato che in casa può mettere in difficoltà chiunque». Tra i protagonisti c'è stato sicuramente Squillace: «L'ho allenato lo scorso anno e ribadisco che è un giocatore importante per la categoria e, se si vanno a vedere i dati, è quello che ha più assist nel girone. Se abbiamo questo atteggiamento possiamo stare lì sopra per molto tempo». Capitolo mercato: «Stiamo monitorando diversi giocatori, ma devono essere funzionali al gruppo perché bisogna fare attenzione a chi si va a inserire, altrimenti meglio continuare così».