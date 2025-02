Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive per la Vibonese che cade in casa contro. Il club rossoblù, nel ventiquattresimo turno del campionato di Serie D (girone I) scivola infatti davanti ai propri tifosi cedendo alla Nuova Igea Virtus. Prima della sfida la formazione di mister Facciolo arrivava da un percorso, in questo girone di ritorno, quasi netto dal momento che risultava prima nella classifica della seconda metà di stagione e, peraltro, con il miglior attacco e la miglior difesa. Di tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque e cinque risultati utili di fila: era questo lo score dei siciliani prima della sfida del Luigi Razza.

Primo tempo

Mister Facciolo ritrova Simonelli, relegato però inizialmente in panchina. Per il resto modulo base con Bolzon tra i pali mentre il quartetto difensivo è composto da Squillace, Capone, Germinio e Nunziante. Il centrocampo è sempre guidato da capitan Favo e dalle geometrie di Giunta, con il terzetto che è completato da Atteo, stavolta dal primo minuto. Qualche piccola novità anche in fase offensiva dal momento che non c'è Alagna indisponibile. Ad affiancare bomber Terranova, allora, sono Napolitano e Castillo, con quest'ultimo che trova la titolarità dopo la straripante prova da subentrato contro il Castrum Favara. Quanto ai siciliani, sorta di 4-4-2 almeno sulla carta con il tandem composto da Trombino e Gambino. Inizio di partita intenso con l'Igea Virtus che cerca di aprirsi soprattutto per vie laterali e con Gambino che parte alquanto largo per poi cercare di creare e servire il compagno Trombino. Al quinto minuto Vibonese in attacco che finalizza con il tap in sotto porta di Castillo, ma il fuorigioco è evidente. Il vantaggio però i rossoblù lo trovano davvero poiché, all'alba del quarto d'ora, la sbocca Favo. Incursione sulla destra da parte di Napolitano che sfonda in area di rigore e viene atterrato in maniera fallosa, con il direttore di gara che decreta il calcio di rigore. Dagli undici metri il capitano sbaglia. Il vantaggio infonde carica ai locali che rimangono sulla metà campo avversaria come al 19' pt, con una punizione insidiosa di Squillace che opta per una sorta di cross velenoso sul secondo palo, ma i siciliani si salvano in angolo. Sembrava un buon momento per la Vibonese ma, come spesso accade in questi casi, arriva la beffa: calcio d'angolo sul settore di destra in favore della Nuova Igea Virtus e del quale se ne incarica Bonavita che mette in mezzo un pallone velenoso e che rimane in mezzo alla confusione dell'area di rigore rossoblù. Ed è proprio lì che si avventa Maltese il quale senza fronzoli insacca. I giallorossi prendono coraggio e al 38' pt arriva, addirittura, il capovolgimento totale con i siciliani che la ribaltano sempre sugli sviluppi di un calcio d'angolo e sempre con Maltese che, ancora una volta, infila Bolzon.

Secondo tempo

A inizio ripresa mister Facciolo tenta di smuovere qualcosa inserendo Simonelli (al rientro dall'infortunio) e Milazzo rispettivamente al posto di Atteo e Castillo. I siciliani però sono ben messi in campo e non consentono una manovra fluida ai padroni di casa. Eppure la squadra ospite prende le misure con il corso dei minuti, anche perché il forcing della Vibonese è confuso e frenetico, probabilmente per la fretta di riprendere il risultato. Va più volte vicino al gol della sicurezza la Nuova Igea Virtus con Trombino che mette dentro al 28' st ma è fuorigioco. Quarta vittoria consecutiva per i siciliani, cinque nelle ultime sei e sesto risultato utile di fila. La Vibonese invece perde l'occasione di scalare i vertici.

Il tabellino

VIBONESE: Bolzon; Squillace, Capone, Germinio, Nunziante; Favo, Giunta (29' st Barrere), Atteo (1' st Simonelli); Napolitano (15' st Palumbo), Castillo (1' st Milazzo), Terranova. A disp.: Bifulco, Tarantino, Checa, Aronica, Cardinale. All. Facciolo

NUOVA IGEA VIRTUS: Costantini; Maltese, Ferrante, Della Guardia, Carullo; Bonavita, Di Palma (13' st Biondo), Balsano, Calafiore (40' st Mazza); Trombino, Gambino (15' st Pipitone). A disp.: Belmonte, Ferrigno, Imoh, Cannatella, Pipitone, Rana, Adragna. All. Panarelli

ARBITRO: Roberto Carrisi di Padova (assistenti Andrea Sconti di Roma 1 e Antonio Bruno di Lanciano)

MARCATORI: 12' pt rig. Favo (V), 29' pt Maltese (IG), 38' pt Maltese (IG)

NOTE: Ammoniti: Giunta (V), Calafiore (IG) Rec.: 1' pt-5' st